Umsonst zur Summer Session: Wir verlosen Karten

Elektronisches Musik-Highlight steigt am 31. August in Hirsch & Rakete - vor 2 Stunden

NÜRNBERG - Die Summer Session ist ein Leckerbissen für Fans von Techno und House. Bei dem demnächst anstehenden Open Air & Indoor-Event sind mit Dominik Eulberg, Zoe & Anna jede Menge hochkarätige Acts vor Ort. Für den 24-Stunden-Rave lassen wir 2x2 Gästelistenplätze springen.

Die Brasilianerin ANNA gastiert am 31. August bei der Summer Session in Hirsch & Rakete. © pr



Immer dann, wenn sich der Sommer so langsam aber sicher wieder aus Franken verabschiedet, sein Täschchen packt und den Zug in Richtung Süden besteigt, lädt die Rakete zur Summer Session, dem wohl größten Club-Event, den unsere süße, kleine Bratwurst-Metropole übers Jahr so zu bieten hat.

Das Fest, das am Samstag, 31. August, schon am Nachmittag um 14 Uhr beginnt, lässt für Techno- und House-Anhänger keinerlei Wünsche übrig. Denn nahezu alle Spielarten der elektronischen Musik werden durch zahlreiche Gast-Acts abgedeckt, die die Meute mit ihren unterschiedlichen Sounds zum Tanzen bringen.

So agiert mit Dominik Eulberg ein echter Minimal Techno- und Techno-Veteran aus dem Westerwald an den Tellern, während Yokoo eher dem träumerischen Freiluft-Sound zuzuordnen ist. Vinyl Speed Adjust ist dagegen ein Befürworter der Reduktion. So schafft er es, die Besucher mit nur ganz wenigen Zutaten in einen Glückszustand zu versetzen. Glückszustände lösen auch die zwei weiblichen DJs Zoe und Anna (Foto) bei ihren Fans aus und zwar mit astreinem und allerfeinsten Techno.

Für die 24-stündige Veranstaltung, die mit der Raketen Terrasse und dem Hirschgarten neben den vier Indoor-Areas noch zwei stattliche Outdoor-Floors zu bieten hat, verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 28. August um 9 Uhr.

