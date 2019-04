Unter einem Dach Festival: Gewinnen Sie Karten

Event steigt am 10. Mai im gesamten E-Werk - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das Kulturzentrum bläst zur nächsten Ausgabe seines Indoor Happenings. Nicht weniger als 15 Acts - darunter Künstler wie Kid Simius - treten diesmal auf den insgesamt fünf Bühnen in Erscheinung. Wir verlosen für das Fest 2x2 Gästelistenplätze.

Kid Simius gastiert am 10. Mai beim Unter einem Dach Festival im E-Werk. © pr



Kid Simius gastiert am 10. Mai beim Unter einem Dach Festival im E-Werk. Foto: pr



Zum sechsten Mal lädt das E-Werk nun schon zum hauseigenen Festival, das die Initiatoren "Unter einem Dach" getauft haben. Der für ein Indoor Happening dieser Größe relativ späte Termin ist bewusst gewählt, soll das Ereignis doch den Start der Festivalsaison markieren.

Auf den insgesamt fünf Bühnen agieren wie schon die Jahre zuvor ausschließlich Bands, denen ein Frischesiegel um den Hals baumelt. Hier treten keine altgedienten Stars in Erscheinung, sondern exklusiv junge und aufstrebende Künstler, denen Kenner eine große Karriere prognostizieren.

Einer der Headliner des Abends ist der spanische Komponist Kid Simius, den viele durch seine Zusammenarbeit mit dem Rostocker Musiker Marteria kennen. Ebenfalls mit dabei ist der Folkpop-Arrangeur L'aupaire. Außerdem performen die Bands Grossstadtgeflüster und Dyse.

Für das am Freitag, 10. Mai (Beginn: 19 Uhr), stattfindende Fesitval verlosen 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 8. Mai um 9 Uhr.

