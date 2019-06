Vegan Brunch in Nürnberg: Gewinnen Sie Tickets

Schlemmer-Event steigt am 14. Juli auf dem Hauptmarkt - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Nach der gelungenen Premiere im vergangenen Jahr geht Deutschlands größter Vegan Brunch nun in die zweite Runde. Für das kulinarische Highlight unter freiem Himmel verlosen wir 3x2 Gästelistenplätze.

Deutschlands größter Vegan Brunch geht am 14. Juli auf dem Hauptmarkt über die Bühne. © pr



Deutschlands größter Vegan Brunch geht am 14. Juli auf dem Hauptmarkt über die Bühne. Foto: pr



2018 feierte der Vegan Brunch einen äußerst gelungenen Einstand. Heuer folgt der zweite Streich und eben jener geht im Freien über die Bühne. Im Schmuckhof am Hauptmarkt, dem charmanten Innenhof von Mischbar und Café Alex, können Veganer aber auch alle anderen, die Lust auf gesundes und leckeres Essen verspüren, am Sonntag, 14. Juli, stundenlang und genüsslich vor sich hin schlemmen.

Die Teilnehmer dieses Events dürfen sich auf ein fulminantes "All you can eat Buffet" inklusive Welcome Drink, Wasser und Tee freuen und von sich behaupten, beim größten Vegan Brunch Deutschlands dabei zu sein.

Allerdings gilt es zu beachten, dass das riesige Schlemmer-Event erst dann definitiv über die Bühne gehen wird, wenn mindestens 180 Personen daran teilnehmen, da die Kosten für die Realisierung ansonsten zu hoch wären. Gekaufte Tickets würden dann selbstverständlich zurückerstattet.

Mit uns können sie am Sonntag, 14. Juli (Beginn: 10 Uhr), ganz umsonst speisen. Für das kulinarische Highlight verlosen wir 3x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 10. Juli um 9 Uhr.

Bilderstrecke zum Thema Konzert-Karten und mehr: Unsere Verlosungen Karten für hochkarätige Konzerte in Nürnberg: Auf nordbayern.de gibt es immer eine Menge zu gewinnen. Eine Übersicht über alle Aktionen gibt diese Bildergalerie.