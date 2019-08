Verlosung: Karten für Badebeats zu gewinnen

Open Air steigt am 17. August im Freibad Lauf - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Im kleinen Lauf tut sich einmal im Jahr wahrlich Großes für Fans elektronischer Musik. Beim Badebeats Festival wird zu den Sounds bekannter DJs getanzt. Für die kommende Ausgabe verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Das Badebeats Open Air findet am 17. August im Freibad Lauf statt. © pr_by Badebeats Open Air / Verein für Jugendkultur in Lauf



Das Badebeats Open Air findet am 17. August im Freibad Lauf statt. Foto: pr_by Badebeats Open Air / Verein für Jugendkultur in Lauf



2012 hat sich eine Gruppe hoch motivierter Jugendlicher dazu entschlossen, ein Musikfestival auf die Beine zu stellen. Gesagt, getan. Seither findet einmal jährlich das Badebeats Open Air im Freibad Lauf statt. Aus den Jungs und Mädchen sind inzwischen Männer und Frauen geworden und aus dem kleinen Tagesevent ein bemerkenswertes Ereignis, zu dem mittlerweile auch Nürnbergs elektronische Hautevolee Jahr für Jahr anreist.

Am Samstag, 17. August, steht nun die nächste Ausgabe an. Erneut erwarten die Veranstalter deutlich über 1000 Gäste. Mit der Berlinerin Cinthie, die knochentrockenen House aufs Tablett legt und dem Mannheimer Fabe, der sich im klassischen House-Bad am wohlsten fühlt, zieren zwei bekannte Acts das Line Up. Lokale DJs wie Locky Mazzucchelli - ein der Liebe wegen in Lauf gestrandeter Australier - komplettieren die illustre Runde.

Der Startschuss zum musikalischen Vergnügen ertönt um 14 Uhr. Nach dem Ende um Mitternacht können die Gäste zu einem vergünstigten Preis in der Rakete weiterfeiern. Dort steigt der Kiss Klub unter anderem mit dem aus den USA stammenden Berghain-Resident Phase Fatale.

Für das Badebeats Open Air im Laufer Freibad verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 12. August um 9 Uhr.

