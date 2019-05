Verlosung: Kitty, Daisy & Lewis im Serenadenhof

Die drei Geschwister performen am 21. Juni in Nürnberg - vor 43 Minuten

NÜRNBERG - Kitty, Daisy & Lewis haben das musikalische Talent von ihren ebenfalls musizierenden Eltern in die Wiege gelegt bekommen. Sie beherrschen viele Instrumente und rühren eine Fusion aus Blues, Swing, Pop und Rock an. Für ihr Gastspiel in Franken verlosen wir 1x2 Gästelistenplätze.

Kitty, Daisy & Lewis treten am 21. Juni im Serenadenhof auf. Foto: pr



Kitty, Daisy und Lewis Durham wachsen in London auf. Ihr Zuhause im Stadtteil Kentish Town ist vollgepackt mit einer Unmenge an Instrumenten. Gemeinsam mit ihren Musik liebenden Eltern halten sie regelmäßig Sessions ab. Das führt dazu, dass die drei Geschwister schon in jungen Jahren zahlreiche Klangkörper beherrschen und die Eltern auf deren Konzerten begleiten. Wenig später absolvieren Kitty, Daisy & Lewis dann die ersten Solo-Gigs.

2007 bringen die Durhams eine Compilation heraus, auf der sich 25 Interpretationen ihrer Lieblingssongs aus einer vergangenen Ära befinden. Ein Jahr später folgt das erste reguläre Album "Kitty, Daisy & Lewis". Die Platte liefert dem Hörer eine Mischung aus weiteren Ausführungen ihrer alten Lieblingssongs und eigenen Stücken.

Inzwischen haben Kitty, Daisy & Lewis mehr als 300.000 Einheiten ihrer Werke absetzen können. Am Freitag, 21. Juni (Beginn: 20 Uhr), sind die musizierenden Geschwister im Serenadenhof zugange. Für den Abend verlosen wir 1x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 20. Juni um 9 Uhr.

