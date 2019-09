Verlosungsaktion: Andrea Volk in Roth

Kabarettistin und Autorin gastiert am 5. Oktober in der Kulturfabrik - vor 50 Minuten

NÜRNBERG - Die im Ruhrgebiet aufgewachsene Unterhalterin stellt derzeit ihr mittlerweile viertes Soloprogramm auf deutschen Bühnen vor. Für Volks Auftritt in Mittelfranken verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Andrea Volk kommt am 5. Oktober in die Rother Kulturfabrik. © pr_by Britta Schüssling



Bevor aus Andrea Volk eine Kabarettistin wird, verdingt sie sich viele Jahre als Journalistin. In die Welt der Comedy taucht sie gemeinsam mit der Sängerin und Pianistin Nina Knecht ein. Die beiden Frauen gründen ein Kabarett-Duett. Seit 2011 verfasst Volk auch Soloprogramme.

Nach "VolksBelustigung", "Teleshopping macht sexy" und "Nur die Liege zählt" ist "Feier-Abend! Büro und Bekloppte!" die inzwischen vierte abendfüllende Show, der im Ruhrgebiet aufgewachsenen Comedienne.

Im aktuellen Programm versucht Andrea Volk unter anderem in Erfahrung zu bringen, ob man Meetings einfach aussitzen kann. Außerdem stellt sie sich die Frage, wie man den Digitalen Wandel praktiziert, wenn das "Kompetenzteam" aus mehr Nullen als Einsen besteht? Zwischenrein übt Volk mit Bio-Susanne Achtsamkeitstrainings in der Teeküche.

Am Samstag, 5. Oktober (Beginn: 20 Uhr), kommt Andrea Volk mit "Feier-Abend! Büro und Bekloppte" in die Rother Kulturfabrik. Für diese Veranstaltung verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 1. Oktober um 9 Uhr.

