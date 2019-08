Verlosungsaktion: King's X in Nürnberg

US-Amerikaner treten am 10. September im Hirsch auf - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Wer die Konstruktionen der Gruppe ganz genau analysiert, findet darin nicht nur Elemente des Rock, sondern darüber hinaus auch Bestandteile von Grunge und Soul. Für die Show von King's X in der Nürnberger Südstadt verlosen wir 1x2 Gästelistenplätze.

King's X musizieren am 10. September im Hirsch. © pr



King's X musizieren am 10. September im Hirsch. Foto: pr



Die Mitglieder von King's X lernen sich bei einem Konzertbesuch in Springfield kennen. Zunächst agiert das neugeründete Trio unter dem Namen The Edge. Später heißt der Dreier Sneak Preview. Auf Anraten von Produzent Sam Taylor erfolgt schließlich die Änderung in den bis heute gültigen Namen.

Nach einem nicht unerfolgreichem Dasein als eine in Missouri umhertingelnde Coverband, die Songs der Beatles, U2 und The Police neu interpretiert, bringen Ty, Jerry und Hauptsänger Doug Ende der 1980er Jahre ihr erstes mit Eigenkompositionen gespickte Album heraus. Dafür erntet das Trio viel Lob.

Bis 2008 legen King's X regelmäßig weitere Alben nach, auf denen die Männer Rock mit Soul und Grunge verrühren und dank ihres dreistimmigen Gesangs interessante Harmonien erzeugen. Seither ist es allerdings etwas ruhiger um die US-Gruppe geworden. Gerüchten zufolge soll es aber bald eine neue Veröffentlichung geben.

Am Dienstag, 10. September, kommen King's X nach Nürnberg. Für die um 20 Uhr beginnende Veranstaltung verlosen wir 1x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 4. September um 9 Uhr.

Bilderstrecke zum Thema Konzert-Karten und mehr: Unsere Verlosungen Karten für hochkarätige Konzerte in Nürnberg: Auf nordbayern.de gibt es immer eine Menge zu gewinnen. Eine Übersicht über alle Aktionen gibt diese Bildergalerie.