Verlosungsaktion: Moka Efti Orchestra im Hirsch

Die Band aus "Babylon Berlin" kommt am 12. Mai nach Nürnberg - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das Moka Efti Orchestra bringt die Musik aus der preisgekrönten Serie auf die Bühne. Für den Auftritt des Ensembles in Franken verlosen wir 10x2 Gästelistenplätze.

Das Moka Efti Orchestra tritt am 12. Mai im Hirsch auf. © pr_by Frédéric Batier - X-Filme



Das Moka Efti Orchestra nimmt seine Zuhörer mit auf eine Zeitreise ins Jahr 1929. Das Jahr, in dem die erste deutsche TV-Serie "Babylon Berlin" spielt, die die politische Entwicklung der Weimarer Republik in allen Facetten und Gesellschaftsschichten erzählt. Prominenter Handlungsschauplatz der Serie ist auch das Moka Efti, einer der Unterhaltungspaläste Berlins in den 1920er Jahren.

Das gleichnamige Orchester wurde von den Komponisten Nikko Weidemann und Mario Kamien zusammen mit Saxophonist Sebastian Borkowski zusammengestellt mit dem Auftrag, nicht nur die Musik zu produzieren, sondern auch Musiker sowohl für den Filmdreh als auch für die Soundtrack-Aufnahmen zu casten. Konzertpremiere hatte das 14-köpfige Ensemble im Mai vor einem Jahr, nun ist es auf Gastspielreise und macht mit den Original-Songs der Serie Halt in Nürnberg.

Leider tritt Astrid North aus privaten Gründen nicht als Gastsängerin am Sonntag, 12. Mai (Beginn: 20 Uhr), mit dem Moka Efti Orchestra auf. Für die Konzerte im Mai konnte kurzfristig Severija gewonnen werden. Sie ist die Sängerin des Titelliedes "Zu Asche zu Staub" und eine Schauspielerin in "Babylon Berlin".

Für den Abend im Hirsch verlosen wir 10x2 Gästelistenplätze. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 9. Mai um 9 Uhr.

