Verlosungsaktion: Zwei Genusswegweiser zu gewinnen

Begeben Sie sich mit Hilfe des Buchs auf die Spuren des Frankenweins - vor 26 Minuten

NÜRNBERG - Auch wenn Franken zunächst als Bierregion bekannt ist, wir können auch Wein! Markus Raupach und Bastian Böttner haben in ihrem neuen Führer "100 Frankenwein-Ausflüge für Genießer und Entdecker" (Verlag Nürnberger Presse) die besten Tipps gesammelt. Wir verlosen zwei Exemplare.

"100 Frankenwein-Ausflüge für Genießer und Entdecker" (Verlag Nürnberger Presse)



"100 Frankenwein-Ausflüge für Genießer und Entdecker" (Verlag Nürnberger Presse) Foto: pr



Auf über 6000 Hektar Fläche entlang Main, Saale und Tauber gedeiht in unseren Breiten hervorragender Wein und steht in weiten Teilen der Region seit Menschengedenken an der ersten Stelle auf dem Getränkeplan. Rund um den Rebensaft hat sich in der langen Zeit eine echte Genusskultur entwickelt.

Mittlerweile verbinden Weintrinker mit "Frankenwein" keine süßlichen Bocksbeutel mehr, sondern spannende, kleine Weingüter, die oftmals von der jungen Generation geführt werden und tolle Tropfen von Silvaner bis Scheurebe in die Flasche bringen.

Schon seit zehn Jahren wandeln die Autoren Bastian Böttner und Markus Raupach, die auch etliche Bier-Führer, wie "Die schönsten Bierkeller und Biergärten", herausgebracht haben, auf den Spuren des Frankenweines. Ihre Erlebnisse präsentieren die beiden nun in ihrem neuen Genusswegweiser. 240 Seiten, prall gefüllt mit Frankenwein-Ausflügen von Bamberg bis Aschaffenburg und von Ansbach bis zur Rhön. Alle Tipps sind von den Autoren unabhängig recherchiert und ergänzt, so dass der Leser 100 Tage lang auf immer wieder neue Ausflugstouren gehen kann.

Dank des Partners VGN funktioniert das auch meistens ohne Auto, sondern mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. Neben den porträtierten 100 Weingütern helfen viele Wander- und Freizeittipps bei der individuellen Ausflugsplanung. Symbole, unter anderem für "Weinbergführungen", "Weinproben", "Gruppenreisen" oder "Bio-Weine", erleichtern die Auswahl.

Wir verlosen zwei Exemplare des neuen Genusswegweisers von Bastian Böttner und Markus Raupach. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 10. Mai um 9 Uhr.

Das Buch ist übrigens auch im Buchhandel, in unseren Geschäftsstellen von NN und NZ und online im Zeitungsshop für 14,50 Euro erhältlich.

