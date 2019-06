Walk Off The Earth auf Burg Abenberg: Wir verlosen Karten

Indie-Rocker sind am 3. Juli zu Gast - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Jemand, den Sie unbedingt kennenlernen sollten: Walk Off The Earth spielen auf Burg Abenberg. Ihren Cover-Hit "Somebody That I Used To Know" haben die Kanadier sicher im Gepäck. Und wir haben dafür 2x2 Tickets zu verlosen.

Walk Off The Earth treten am 3. Juli auf der Burg Abenberg auf. © pr_by Andrea Hunter



Wer es schafft, dass sein Weihnachtsalbum auf Platz eins der Indie-Rock-Charts landet, der muss außergewöhnlich sein. Walk Off The Earth ist das in Kanada letztes Jahr gelungen.

Die Indie-Rockband gehört derzeit zu den innovativsten Gruppen, die der Markt zu bieten hat. Mit ihrem Cover von Gotyes "Somebody That I Used To Know" wurden sie auf einen Schlag weltberühmt. Auch ihr Maroon5-Cover "Girls Like You" spielen die begnadeten Musiker gemeinsam auf nur einem Instrument.

Wie das klingt, können Sie am Mittwoch, 3. Juli, live und auf einer Open-Air-Bühne erleben: Walk Off The Earth sind auf Burg Abenberg. Die Shows der Kanadier leben vom Wechsel zwischen Ukulele, Theremin, Loop Station, Trompete, Kuchengabeln, Lamellophon und anderen gewöhnlichen und ungewöhnlichen Instrumenten.

Für ihre Gitarrenversion von "Somebody That I Used To Know" haben sie sogar eigens ein Instrument bauen lassen: die GuitHarpUlele, ein Hybrid aus Gitarre, Harfe und Ukulele.

Welche Songs (und welche Instrumente) neu dazugekommen sind, das bekommen Sie dann auf Burg Abenberg zu hören. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, Einlass ist um 18 Uhr.

Für diesen Abend verlosen wir 10x2 Tickets. Unter allen Gewinnern verlosen wir darüber hinaus 2x2 Getränkemarken. Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 28. Juni um 9 Uhr.

