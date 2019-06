Zirkus Beretton Festival: Wir verlosen Tickets

Diesjährige Edition steigt am 20. Juli im Freudenpark - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Beim Zirkus Beretton Festival sorgen Bands für beste Laune. Außerdem drehen DJs am Mixer, falsche Schnurrbärte werden verteilt und Glitzerfeen huschen durchs Bild. Für die bunte Sause im Nürnberger Norden bringen wir 2x2 Gästelistenplätze unters Volk.

Heuer findet das Zirkus Beretton Festival am 20. Juli im Freudenpark statt. © pr



Heuer findet das Zirkus Beretton Festival am 20. Juli im Freudenpark statt. Foto: pr



Das Zirkus Beretton Festival steht an und alle freuen sich schon. Heuer klettert der Hot Klub aufs Podium. Die Truppe kredenzt New Orleans Funk und spielt sich durch die Second Line Musik der Brass Bands.

Ebenfalls vor Ort ist die Gruppe Skyline Funk. Die sieben Mitglieder bringen in ihren Liedern die Stile Ska, Dub, Reggae, Balkan, Funk, Salsa und Cumbia in Einklang. Skyline Green haben bereits Auftritte beim Taubertal und Weinturm Open Air in der Vita stehen. Wie immer runden DJs das Treiben ab. Angeführt werden die Plattenjongleure dabei von Mathieu Beretton, dem Hausherrn höchstpersönlich.

Außerdem dürfen sich die Gäste auf Unmengen von falschen Schnurrbärten, exorbitante Blumendeko, Zelte, Pavillons und Lichterketten, einen Voodoozauberer, Glitzerfeen, Zirkusdirektoren und den legendären Zirkus Beretton Bauchladen freuen.

Die unterhaltsame Fete im Freudenpark, die zunächst unter freiem Himmel und nach Einbruch der Dunkelheit im Innern der Klause stattfindet, steigt am Samstag, 20. Juli, (Beginn: 18 Uhr). Hierfür verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 17. Juli um 9 Uhr.

Bilderstrecke zum Thema Konzert-Karten und mehr: Unsere Verlosungen Karten für hochkarätige Konzerte in Nürnberg: Auf nordbayern.de gibt es immer eine Menge zu gewinnen. Eine Übersicht über alle Aktionen gibt diese Bildergalerie.