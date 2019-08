Zurück im Stereo: Tickets für Sean Koch zu gewinnen

Südafrikaner ist am 30. September ein weiteres Mal zu Gast - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Sonnige und leichte Vibes erhellen den Raum, wenn Sean Koch und seine Mitstreiter zu den Instrumenten greifen. Für die Show der Jungs, die nach ihrem Gig im vergangenen Jahr nun erneut nach Nürnberg kommen, verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Sean Koch kommt am 10. Mai ins Stereo. Foto: pr



Sean Koch wächst da auf, wo andere Urlaub machen, und zwar mit Blick auf den berühmten Tafelberg an der Küste Südafrikas. An diesem Ort, wo das Leben von den Wellen und den Gezeiten bestimmt wird, fasst er den Entschluss, die Lektionen, die ihm das Leben am Cape erteilt, in leichte und doch tiefgründige Songs zu kleiden.

Bei der Umsetzung dieses Plans erweist es sich von Vorteil, dass Sean Koch bereits seit seiner Kindheit die Djembe spielt. Das Getrommel festigt Kochs Rhythmusgefühl. So ist es kein allzu weiter Weg, bis er mit den ersten eigenen Nummern um die Ecke lugt.

Koch singt über das Glück, das immer in der eigenen Hand liegt und darüber, dass man im Fall der Fälle nie alleine ist. Fünf Songs dieses Kalibers landen auf der ersten EP "Natural Projection". Einem Werk, das trotz der lediglich fünf Nummern das Potential besitzt, eine ganze Lebensgeschichte zu erzählen.

Man täte Sean Koch jedoch Unrecht, ihm zu unterstellen, er wisse nur von den Sonnenseiten des Lebens berichten. In den leicht klingenden Surf-Songs, die an jedem Lagerfeuer an jedem Strand gut funktionieren, halten auch tiefe Themen Einzug.

Nach dem letztjährigen Auftritt gastieren Sean Koch und seine Bandkollegen am Montag, 30. September, ein weiteres Mal in Franken. Für die Show (Beginn: 20 Uhr) im Stereo, bei der mit Sicherheit auch die Stücke des Debütalbums "Your Mind Is A Picture" zu hören sein werden, verlosen wir 2x2 Gästelistenplätze.

Wenn Sie an der Verlosung teilnehmen möchten, beantworten Sie bitte die unten stehende Frage und schicken die Antwort über das Formular an die Online-Redaktion. Einsendeschluss ist der 25. September um 9 Uhr.

