Das Heimspiel-Debüt wurde zum Heimspiel-Debakel. Der Club verlor vor dem eigenen Publikum mit 0:4 gegen den HSV. Die Fans haben bei der Abstimmung ihre Meinung kundgetan. Für Margreitter und Co. hagelte es eine Fünf nach der anderen. Nur wenige Spieler kamen besser weg.

Ein erfolgreicher Ausflug für die SpVgg Greuther Fürth! Nach dem Auswärtsspiel beim FC St. Pauli darf die Elf von Stefan Leitl jubeln - Doppelpacker Daniel Keita-Ruel und ein Distanzschuss von Julian Green bringen das Kleeblatt in Hamburg auf die Siegerstraße. Wie haben Sie den Auftritt der Kleeblatt-Kicker gesehen? Hier gibt's die Antwort.

Am zweiten Spieltag wollte der Club die nächsten drei Punkte sichern und den ersten Heimsieg der Saison holen. Doch nach dem 0:4 gegen den HSV stellt sich die Frage: Hat der Club überhaupt etwas gut gemacht und was hat alles gefehlt? Wir haben uns am Max-Morlock-Stadion umgehört und Feedback von den Club-Fans eingeholt.