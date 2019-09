1:0! Der KSC ist fit für den FCN

KARLSRUHE - In einer Woche geht's zum Club! Und der von Alois Schwartz trainierte KSC, der Sandhausen im heimischen Wildpark das Nachsehen gibt, darf sich dank eines Oberfranken und Ebenfalls-Ex-Nürnbergers bereit fühlen für das Gastspiel beim FCN.

Einst platzierte er in Pottenstein den Ball im Netz: Der Oberfranke Manuel Stiefler war Karlsruhes Matchwinner gegen Sandhausen. © Uli Deck / dpa



Karlsruher SC - SV Sandhausen 1:0 (0:0)

Aufsteiger Karlsruher SC hat seine Niederlagenserie beendet und gegen den SV Sandhausen 1:0 gewonnen. In einer schwachen Partie der traf der gebürtige Oberfranke und ehemalige Club-Akteur Manuel Stiefler am Freitagabend in der 57. Minute zur Führung für die vom ehemaligen FCN-Coach Alois Schwartz trainierten Gastgeber. Zuletzt hatte der KSC drei Mal nacheinander verloren, rückt durch den Heimerfolg nun aber mit neun Punkten zumindest bis Samstag auf einen einstelligen Tabellenplatz. Sandhausen vergab seine beste Gelegenheit vor 13 517 Zuschauern im Wildparkstadion schon in der ersten Halbzeit, als Erik Zenga frei vor dem früher ebenfalls in Nürnberg tätigen KSC-Torwart Benjamin Uphoff scheiterte (31. Minute), und verpasste so den Sprung auf Platz zwei.

