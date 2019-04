2:0-Sieg im Derby: Sané schießt City wieder an Tabellenspitze

MANCHESTER - Leroy Sané hat Manchester City zum 2:0 (0:0)-Erfolg über den Stadtrivalen United und damit zurück an die Tabellenspitze geschossen. Drei Spieltage vor Schluss könnte das eine erste Vorentscheidung um den Meistertitel in der Premier League sein.

Der Joker sticht: Leroy Sané entscheidet mit seinem Treffer das Manchester-Derby. © Jon Super, dpa



Der deutsche Nationalspieler traf am Mittwoch 15 Minuten nach seiner Einwechslung nach 66 Minuten zum Endstand, nachdem der Portugiese Bernardo Silva (54.) die Führung für den Titelverteidiger besorgt hatte. Dank des Erfolgs im Stadtderby vor 74.431 im Old Trafford Zuschauern zog City wieder am FC Liverpool in der Tabelle vorbei und hat nun drei Spieltage vor Ende der Saison einen Vorsprung von einem Punkt auf das von Jürgen Klopp trainierte Team.

Spurs weiterhin dritte Kraft

Champions-League-Halbfinalist Tottenham Hotspur kam bereits am Dienstag zu einem 1:0-Erfolg über Abstiegskandidat Brighton & Hove Albion und baute als Tabellendritter mit 70 Punkten seinen Vorsprung auf den FC Arsenal (66 Punkte) aus, der durch ein 1:3 bei den Wolverhampton Wanderers als Fünfter aus den Champions League-Plätze herausfiel. Vierter ist nun der FC Chelsea (67), der Halbfinal-Gegner von Eintracht Frankfurt in der Europa League.

