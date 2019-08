2:3 in Sandhausen: Club kann nicht überzeugen

SANDHAUSEN - Am Ende steht die Enttäuschung: Der Club verliert in Sandhausen mit 2:3. Nach einer schwachen Anfangsphase kämpft sich der FCN zurück - aber vergebens.

Es hat nicht sollen sein: Der Club verliert mit 3:2 in und gegen Sandhausen. © Zink



So schnell sieht man sich wieder. Eigentlich hatten sie beim 1. FC Nürnberg am 6. Mai 2018 gehofft, dienstlich erst mal nicht mehr in die Gemeinde nahe Heidelberg zu müssen. Für ein paar Monate hing der eigene Himmel ja voller Geigen, aktuell sind da oben höchstens noch ein paar dicke Fragezeichen zu erkennen. Letztlich war der Club nur mal kurz weg und muss sich jetzt unter anderem wieder mit dem SV Sandhausen herumärgern, irgendwie. Kein anderer Verein steht mehr für die Provinzialität dieser Zweiten Liga, kein anderer Verein steht aber auch mehr für die meistens körperbetonte, teils rabiate Arbeitsverrichtung im Unterhaus.

Das Image des ewig unterschätzten Außenseiters hat die Mannschaft vom Hardtwald durch mittlerweile sieben Spielzeiten getragen und auch vielversprechend in die achte, wenngleich der erste Sieg noch auf sich warten ließ. Dass der erste beim gestrigen 3:2 (2:1) gleich verdient ausfiel, hatten sie vor allem der über weite Strecken indiskutablen Vorstellung des Bundesliga-Absteigers zu verdanken. Von ganz vorn bis ganz hinten hatte nicht viel gestimmt, erst nach dem Seitenwechsel und diversen Korrekturen schienen sich die Nürnberger allmählich zu fangen. Engels (25.) mit einem direkt verwandelten Freistoß und

Behrens (Vorname Kevin, 35.) hatten Sandhausen in Führung gebracht, ehe Kerk bei seinem Flugkopfball kurz vor der Pause von einem Torwartfehler profitierte.

Weckruf durch Kerk

Statt 0:3 oder 0:4 stand es plötzlich nur noch 1:2, wenngleich das Zwischenresultat in keinster Weise den Verlauf wiedergeben konnte. Die über 2000 Gäste-Anhänger trauten ihren Augen nicht, nach dem gefühlt 40. Fehlpass im Aufbau nach etwa 40 Minuten fingen die ersten auch an, auf ihre Profis zu pfeifen. Regelrecht abgeprallt an ihren Widersachern sind die meisten Nürnberger im ersten Durchgang, ganz zu schweigen von der unfassbar hohen Fehlpassquote.

Dabei zeigte Sandhausen lediglich: typischen Zweitliga-Fußball. Dass die beiden Heimspiele gegen Osnabrück (Liga) und Mönchengladbach (Pokal) jeweils 0:1 verloren gegangen waren, konnten selbst die Gegner nicht so recht verstehen. Sandhausen bekam gute Kritiken, lediglich das mit dem Torschießen wollte im bisherigen Rundenverlauf noch nicht so recht klappen. Sehr ähnlich fiel die Zwischenbilanz beim Club aus, weswegen wohl schon am Wochenende ein neuer Stürmer verpflichtet werden soll.

Der Schweizer Michael Frey (25) von Fenerbahce Istanbul, knapp einen Meter 90 lang und knapp 90 Kilogramm schwer, soll dem Absteiger mehr Wucht verleihen im Angriff (siehe nebenstehenden Bericht). Keine schlechte Idee nach dem Eindrücken von gestern Abend. Den ersten Abschluss brachte Ishak zustande, mit links und nach einer halben Stunde.

Bis dahin hatte der nominelle Favorit in der Offensive praktisch nicht stattgefunden und sich im Minutentakt haarsträubende Nachlässigkeiten erlaubt. Das 1:0 war nur eine Frage der Zeit und resultierte aus einem von Engels direkt verwandelten Freistoß, bei dem sich im Nürnberger Defensivverbund wohl einer auf den anderen verließ. Das sollte man lieber bleiben lassen, zog sich aber wie ein roter Faden durch den ersten Durchgang. Beim 0:2 konnten weder Mühl noch Handwerker den Kollegen

Aufholjagd ohne Happy-End

Behrens (Vorname Kevin) am Kopfball hindern, nachdem der Ball zuvor in hohem Bogen nach innen gesegelt war und deshalb mit konsequentem Positionsspiel relativ einfach zu verteidigen gewesen wäre. Der Trainer, in der Kabine offenbar außer sich vor Wut, hatte trotz des späten Anschlusstreffers genug und wechselte in der Halbzeit Ishak und

Behrens (Vorname Hanno) aus, also den Kapitän, fortan durften Jäger und Knöll ihr Glück versuchen in einer weiter strukturarmen und viel zu braven Nürnberger Elf, die letztlich nur bei Standards für so etwas wie Aufregung sorgen sollte.

Geis' raffiniertem Freistoß fehlte ungefähr ein halber Meter (53.). Immerhin schaffte es der Club, den kompletten Block etwas weiter nach vorn zu verschieben, drang aber eher selten in den Strafraum ein. Wenn doch, wurde es hin und wieder sogar gefährlich, wie beim 2:2 mitunter auch zufällig.

Behrens (Vorname Kevin) sprang die Kugel vom Fuß, Sörensen staubte ab (69.), eine Viertelstunde vor Schluss scheiterte Medeiros mit einem Schlenzer an Fraisl. Vieles deutete auf ein Unentschieden hin, ehe Türpitz in der 89. Minute mit einem sehenswerten Hammer noch das 3:2 gelang – womit mindestens eine weitere Dienstreise nach Sandhausen etwas wahrscheinlicher geworden ist für den 1. FC Nürnberg.

SV Sandhausen: Fraisal – Diekmeier, Nauber, Zhirov, Paqarada – Zenga, Linsmayer – Gislason (Scheu 78.), Förster, Engels (Türpitz 61.) – Behrens.

1.FC Nürnberg: Mathenia – Valentini, Mühl, Sörensen, Handwerker – Behrens (Jäger 46.) – Medeiros (Hack 78.), Geis – Dovedan, Kerk – Ishak (Knöll 46.).

Tore: 1:0 Engels (25.), 2:0 (35.) Behrens, 2:1 (45.) Kerk, 2:2 Sörensen (70.), 3:2 Türpitz (88.) | Gelbe Karten: Paqarada, Taffertshofer, Behrens - Mühl, Geis, Jäger | Schiedsrichter: Robert Kampka (Mainz) | Zuschauer: 7542

Wolfgang Laaß