Blitzstart der Hausherren, Blitzantwort des FCN - und die Club-Führung! Da das Canadi-Team am Böllenfalltor seine Großchancen nach der Pause allerdings nicht nutzt, antworten nur scheinbar geknickte Lilien zweimal. Gott sei Dank gibt es noch Robin Hack. Und Gott sei Dank gibt es Bilder von diesem wilden 3:3!

Nach der Niederlage zum Auftakt gegen Mannheim steht am Sonntag schon die nächste Aufgabe für die Ice Tigers an. Gegen Ingolstadt hat das Team um Kurt Kleinendorst die Chance, den Fehlstart wieder wett zu machen.

90:82 heißt es am Ende auf der großen Anzeigeuhr. Die Falcons behalten im alljährlichen Testspiel gegen ihre österreichischen Freunde der Swans Gmunden die Oberhand. Probelauf gelungen! So richtig los geht's für Nürnbergs beste Basketballer allerdings erst am 21. September - beim FC Schalke 04 Basketball. Korbleger, Bilder, Reinklicken!