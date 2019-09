5:1! Kutucu hat das königsblaue Schlusswort

PADERBORN - Der FC Schalke 04 liegt in Paderborn hinten. Doch letztlich machen's die Knappen beim Aufsteiger doch noch deutlich. Furiose Freiburger überholen mit einem Fabel-Auftritt in Sinsheim bereits davor die Bayern.

SC Paderborn - FC Schalke 04 1:5 (1:1)

Der FC Schalke 04 hat beim Aufsteiger SC Paderborn seinen zweiten Saisonsieg geschafft. Salif Sané (33. Minute), Suat Serdar (49.), Amine Harit (71./85.) und Ahmed Kutucu (83.) erzielten am Sonntag die Tore für Königsblau zum 5:1 (1:1). Oliveira Souza (8.) hatte die Gastgeber vor 15.000 Zuschauern in der ausverkauften Benteler-Arena in Führung gebracht. Schalke kletterte durch den zweiten Sieg in Serie auf den sechsten Tabellenplatz der Fußball-Bundesliga. Paderborn bleibt mit einem Zähler nur dank der besseren Tordifferenz vor Schlusslicht Hertha BSC auf Rang 17.

TSG 1899 Hoffenheim - SC Freiburg 0:3 (0:2)

Mit einem klaren Auswärtserfolg bei 1899 Hoffenheim ist der SC Freiburg auf den dritten Tabellenplatz der Bundesliga gestürmt. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich gewann das badische Prestigeduell mit 3:0 und zog in der Tabelle mit nunmehr neun Punkten sogar am FC Bayern München (8) vorbei. Vor 29.395 Zuschauern in Sinsheim erzielten Christian Günter (11. Minute), Janik Haberer (38.) und Nils Petersen (59.) die Tore für die Gäste.