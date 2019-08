50 Jahre LAC Quelle: Manchmal hart, immer herzlich

FÜRTH - Ein halbes Jahrhundert mit Übungsleitern, Müttern, Vätern, Therapeuten und Leichtathletik-Fachleuten: Eine sehr persönliche Liebeserklärung an die unzähligen Trainer des LAC Quelle Fürth.

Eine Familie im Zeichen der Hand: Kaum jemand hat den LAC Quelle Fürth in den 70er- und 80er-Jahren so sehr geprägt wie Resi (2. von links) und Ludwig Bindl (rechts). Ihre Töchter Christa (links) und Waltraud arbeiteten ebenfalls als Trainerinnen. Foto: LAC-Archiv



Sebastian, du bist gut, aber du bist fett. Man muss sich diesen Satz von einer Synchronsprecherin für dominante sowjetische Frauenrollen in klischeebeladenen 80er-Jahre-Filmen vorstellen. Das Zitat stammt aber nicht aus einem Film, sondern aus meinem Sportlerleben. Besonders perfide war dabei, dass ich als 400-Meter-Läufer nicht außergewöhnlich gut war und als junger Mann sicher nicht fett. Wahrscheinlich wollte mir Frau Natho aber auch einfach nur sagen, dass ich mit zwei, drei Kilogramm weniger vielleicht hätte besser sein können als nur einer der Schnellsten in Bayern.

Frau Natho war nicht meine Trainerin beim LAC Quelle Fürth, sie war eine Trainerin und eine von vielen, die man nicht vergisst. Hart, manchmal herzlich. Eine, die man so lange verflucht, bis man überrascht feststellt, dass man nach den gemeinsamen Stunden tatsächlich besser geworden ist. Eine, der man, vielleicht auch erst Jahre später, dankbar ist.

So wie allen Trainern, die uns Stunden, Tage, Wochen, Monate ihres Lebens gewidmet haben; die im November am Kanal mit einer Taschenlampe für Minimalbeleuchtung für Tempoläufe gesorgt haben; die uns die Schuhe gebunden und uns beigebracht haben, im Dreier-Rhythmus durch den Hürdenwald zu pflügen; die nicht nur ihre Feierabende, sondern auch noch ihre Wochenenden mit uns auf Sportplätzen verbracht haben; die sich mit uns über Medaillen gefreut und uns nach Verletzungen, Stürzen oder Enttäuschungen getröstet haben; die für uns da waren, obwohl es niemand von ihnen verlangt hatte.

Als ich in diesen Verein hineingewachsen bin, gab es ein Ehepaar, das den LAC Quelle weitaus mehr geprägt hat als es ein namhafter Zugang oder ein Funktionär jemals vermocht hätte. Auch die Bindls konnten wohl hart und streng sein, waren aber noch viel herzlicher, im besten Sinne menschlich. Mit ihrem sehr fränkischen Humor haben Resi und Ludwig Generationen von Fürther Leichtathletinnen geprägt. Dabei ging es natürlich um Zentimeter und Hundertstel, um Leistung, so wie immer in der Leichtathletik, aber es ging eben auch um Zusammenhalt, Fairness und Loyalität. Und wenn man gerade noch mit der Trommel um den Weihnachtsbaum gerannt ist, fühlte man sich auch der Bindls wegen schnell zu Hause auf der ausgebleichten Bahn in Dambach, wenn man sich zwischen all den Schnellen und Starken seine Spikes angezogen hat.

In einem halben Jahrhundert LAC Quelle gab es laute Trainerinnen und Trainer, witzige, extrovertierte, stille und unauffällige. Es gab welche, die nur ein halbes Jahr da waren und es gibt Harald Schmaus, der immer da war und der jetzt mit dem 400-Meter-Läufer Patrick Schneider (sehr, sehr gut, nicht fett) wieder einen Athleten in die deutsche Spitze geführt hat. Manche waren tatsächlich Übungsleiter, andere Ersatzeltern, Therapeuten oder ganz einfach der Grund, warum Talente zu Meistern wurden. Und was auch immer ihre Motivation war, Geld war es ganz sicher nicht.

Man kann ohne Trainer laufen gehen, Spaß haben am Springen, Werfen und Sprinten, Erfolg aber wird man ohne Trainer kaum haben. Sportarten ohne Trainer sind möglich, aber sinnlos. Das gilt generell, besonders aber für die Leichtathletik.

Ich habe nie zurückgegeben, was man mir beim LAC Quelle Fürth ermöglicht hat, was mir Carmen, Frau Wucherer, die Christa, der Ewald, Stefan, Andreas, Thomas, Claus, Christoph und für ein paar Minuten zwischendurch auch Frau Natho gegeben haben. Mittlerweile machen meine Kinder Leichtathletik beim LAC Quelle Fürth, irgendwann werden sie Bettina, ihrer Trainerin, für die wunderbaren Erinnerungen auf dem Sportplatz in Dambach danken. Und hoffentlich werden sie dem Verein und ihrer Sportart mehr zurückgeben als ein fünfspaltiges Dankeschön auf der Sportseite einer Zeitung.