Ab auf die Platte! HCE hofft auf die Sensation in Flensburg

Das Eyjolfsson-Team ist beim amtierenden Handball-Champ am Ball - vor 1 Stunde

FLENSBURG - "Wir werden gefordert wie in dieser Saison noch nie - Flensburg auswärts wird die schwerste Aufgabe, die man momentan in der Bundesliga bekommen kann", sagt HCE-Coach Adalsteinn Eyjolfsson ehrfurchtsvoll vor der Kraftprobe mit dem Meister. Lösen die Erlanger die Mammutaufgabe an der Ostsee dennoch erfolgreich? Der Live-Blog der FACKELMANN WELT Hersbruck gibt die Antwort!

Die Favoritenfrage? Sie stellt sich nicht! Gegen übermächtig scheinende Norddeutsche konnten Erlangens beste Handballer in der Bundesliga noch keinen Sieg verbuchen. Flensburg ist in der noch jungen Saison gut aus den Startlöchern gekommen. Landet der HCE im hohen Norden trotzdem einen Überaschungscoup? EN-Sportredakteur Christoph Benesch und der große Live-Blog der FACKELMANN WELT Hersbruck nehmen Sie mit aufs Parkett.