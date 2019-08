Ab in den DFB-Kader! Löw lässt Waldschmidt ran

Freiburg-Youngster ist in den kommenden EM-Quali-Spielen dabei - vor 15 Minuten

FRANKFURT/MAIN - Breisgau-Power für Deutschland! Bundestrainer Joachim Löw hat nach dem Ausfall von Leroy Sané erstmals Luca Waldschmidt ins Aufgebot der Nationalmannschaft berufen.

Der 23 Jahre alte Freiburger zählt nach einer starken U21-Europameisterschaft im Sommer, bei der er mit sieben Treffern Torschützenkönig wurde, zum 22-köpfigen Kader für die EM-Qualifikationsspiele am 6. September in Hamburg gegen die Niederlande und drei Tage später in Belfast gegen Tabellenführer Nordirland.

Nach fast einem Jahr kehrt Emre Can von Juventus Turin ins Nationalteam zurück. Auch Toni Kroos und Torwart Marc-André ter Stegen sind zum Start in die EM-Saison wieder dabei.

dpa