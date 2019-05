Abgang perfekt: Iserlohn holt Weiß von den Ice Tigers

ISERLOHN - Der 29-jährige Offensivspieler hat beim Ligakonkurrenten aus Iserlohn zunächst einen Vertrag für ein Jahr unterzeichnet. Seine letzte DEL-Saison bei den Ice Tigers war seine erfolgreichste überhaupt.

Stürmer Daniel Weiß steht in der kommenden Saison bei den IsIerlohn Roosters auf dem Eis - und freut sich auf diese neue Aufgabe. © Sportfoto Zink / ThHa



Für Iserlohn ist Weiß eine echte Bereicherung. Der 29-Jährige bringt einiges an Erfahrungsschatz mit nach Nordrhein-Westfalen. Zehn Jahre lang stand er für die Eisbären Berlin auf den Kufen, spielte 13 Jahre als Profi in der DEL in knapp 600 Spielen mit. Den Spengler-Cup und die Champions Hockey League hat er ebenfalls als Spieler hautnah miterlebt.

"Daniel Weiß hat mich letztes Jahr sehr überzeugt mit seiner Einsatzbereitschaft, seinem Willen, wie er in Unterzahl gespielt hat. Aufgrund der Verletzungen im Nürnberger Team durfte er endlich auch mal wieder offensive Akzente setzen und das hat er aus meiner Sicht hervorragend gemacht", so Christian Hommel, Sportlicher Leiter der Iserlohn Roosters, auf der offiziellen Vereinswebsite.

Gegenüber seinem neuen Arbeitgeber äußerte sich Daniel Weiß zum Wechsel so: "Ich freue mich auf meine neue Rolle am Seilersee. Sie wird offensiver sein, als zuletzt, sie beinhaltet die Chance nicht nur in Unterzahl, sondern auch im Powerplay auf dem Eis zu stehen. Ich freue mich deshalb wirklich auf die Herausforderung." Bei den Ice Tigers hatte Daniel Weiß nach dieser Saison kein Vertragsangebot mehr bekommen, er kam 2018 nach Nürnberg. 60 Spiele absolvierte er im Tigers-Trikot, wobei ihm elf Treffer und 19 Assists gelangen.

