Abschluss in der Arena: HCE plant sportliche Freibier-Feier

Gegner Melsungen braucht noch Punkte für EHF-Quali - vor 17 Minuten

ERLANGEN - Der HC Erlangen verabschiedet sich am Mittwoch beim letzten Heimspiel der Saison von den eigenen Zuschauern (20.30 Uhr, FACKELMANN-LiveBlog auf nordbayern.de). Wie zuletzt oft wird dabei Neu-Nationalspieler Nico Büdel im Fokus stehen. Der Gast heißt MT Melsungen und kämpft derweil noch um die Teilnahme am EHF-Pokal.

Auf zum letzten Streich vor heimischer Kulisse: Für den HCE geht es um das Saisonziel, für Melsungen um Europa. © Sportfoto Zink / OGo



Auf zum letzten Streich vor heimischer Kulisse: Für den HCE geht es um das Saisonziel, für Melsungen um Europa. Foto: Sportfoto Zink / OGo



Es werden wohl ein paar Tränen verdrückt, ehe am Mittwochabend in der Nürnberger Arena das letzte Heimspiel des HC Erlangen in dieser Saison in der Nürnberger Arena gegen das Spitzenteam der ambitionierten MT Melsungen angepfiffen wird: Werden doch einige Erlanger Spieler offiziell verabschiedet.

Nico Büdel wird doppelt beflügelt sein: Seine Leistungen gingen in den letzten Monaten explosionsartig durch die Decke und nun flatterte die Einladung der Nationalmannschaft ins Haus des Rückraumspielers. © Sportfoto Zink / OGo



Nico Büdel wird doppelt beflügelt sein: Seine Leistungen gingen in den letzten Monaten explosionsartig durch die Decke und nun flatterte die Einladung der Nationalmannschaft ins Haus des Rückraumspielers. Foto: Sportfoto Zink / OGo



Ein ödes Spiel um die goldene Ananas müssen die Besucher der Begegnung zwischen dem gastgebenden Tabellenneunten und dem aktuellen Sechsten nicht befürchten: Das Starensemble aus Hessen kämpft noch um die Qualifikation für den EHF-Pokal mit den punktgleichen Füchsen Berlin, die Erlanger wollen ihr vor der Saison selbst gestecktes Ziel realisieren: "Um die 30 Punkte und einen einstelligen Tabellenplatz" wollen sie erreichen, wie Nico Büdel verriet. Den HCE-Regisseur dürfte dabei die Nachricht beflügeln, die am Montagvormittag die Runde machte: Er ist erstmals für das deutsche Nationalteam nominiert.

HCE will MT-Abwehr aushebeln

Büdel ist sich dabei mit seinem Sportlichen Leiter Kevin Schmidt einig, dass der Druck auf den Gästen höher ist als der der Erlanger: Angesichts des Budgets der Melsunger Turngemeinde "wäre alles andere als ein europäischer Platz eine Enttäuschung" für die Hessen ist Schmidt überzeugt. Zwar geht man beim HCE davon aus, dass Nationalspieler Julius Kühn auch in Nürnberg fehlen wird, doch selbst dann hat Melsungen jede Menge Internationaler vorzuweisen, allen voran den deutschen Nationalinnenverteidiger Finn Lemke und den Dänen Lasse Mikkelsen, laut HCE-Coach Adalsteinn Eyjolfsson "Dreh- und Angelpunkt im Melsunger Spiel“. „Es wird auf klare Aktionen in unserem Angriffsspiel ankommen", um die sehr gute und kompakte Abwehr der Melsunger zu knacken, lautet die Vorgabe des Isländers für sein Team. Schließlich wolle seine Mannschaft sich selbst und die Fans "mit einem guten Gefühl" in die Pause nach dem Saisonende entlassen. Nachdem man mit den Fans nach Spielende im Innenraum gefeiert und das Freibier genossen hat.

Sportlicher Leiter rechnet mit guter Kulisse

Schmidt rechnet gerade auch wegen der vielen Nationalspieler in Reihen von Melsungen und trotz der späten Anwurfzeit am Vorabend des Himmelfahrtstages mit einer ansprechenden Kulisse. Die soll einen Beitrag dazu leisten, dass der Ruf der Nürnberger Arena in der Bundesliga untermauert wird: "Es hat sich herumgesprochen, dass man hier stolpern kann", berichtete der Ex-Profi. Dazu gehöre allerdings auch "ein Quäntchen Spielglück", das sich die Mannschaft laut Büdel auch gegen die MT erarbeiten will. Auch wenn Johannes Sellin und Christoph Steinert weiterhin fehlen, sonst aber praktisch der gesamte Kader zur Verfügung steht. Allerdings steht hinter Linksaußen Martin Murawski noch ein Fragezeichen, bei dem am Montagmittag noch keine genaue Diagnose seiner Verletzung vorlag.

Dass sie es nicht nur spannend machen können gegen das Spitzenteam aus dem nordhessischen Luftkurort, haben die Erlanger bei der äußerst knappen 26:27-Hinspielniederlage bewiesen. In der Vorsaison hieß es bei Spielende 23:23 in der heimischen Arena, im Jahr davor hatten die Erlanger mit 29:25 sogar die Oberhand behalten

Philipp Roser