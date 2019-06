Achtelfinal-Gegner steht: DFB-Frauen treffen auf Nigeria

Am Samstag geht's für das deutsche Team ums Weiterkommen - vor 1 Stunde

LE HAVRE/RENNES - Die deutsche Frauen-Nationalmannschaft trifft im Achtelfinale bei der Fußball-Weltmeisterschaft in Frankreich am Samstag (17.30 Uhr/ARD und DAZN) auf Nigeria. Das stand am Donnerstagabend nach dem Abschluss der kompletten Vorrunde fest.

Nächster Halt: Nigeria! Für die DFB-Frauen geht's am Samstag um den Einzug in die Runde der letzten Acht. © Sebastian Gollnow, dpa



Nächster Halt: Nigeria! Für die DFB-Frauen geht's am Samstag um den Einzug in die Runde der letzten Acht. Foto: Sebastian Gollnow, dpa



Die USA sicherten sich mit einem 2:0 (1:0)-Sieg in Le Havre gegen Schweden den Sieg in der Gruppe F und holten die maximale Punktzahl von neun Zählern. Lindsey Horan brachte das US-Team von Trainerin Jill Ellis schon in der 3. Spielminute in Führung, ehe Jonna Andersson (50.) ein Eigentor unterlief. Damit kann die deutsche Mannschaft im Fall eines Weiterkommens frühestens im Finale auf Titelverteidiger USA treffen.

Wie weit kommt das DFB-Team bei der WM? In Frankreich kämpft die Mannschaft von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg um den WM-Titel. Was meinen Sie? Wie weit kommt das Team? Jetzt Umfrage starten Wie weit kommt das DFB-Team bei der WM? Sie haben an dieser Umfrage bereits teilgenommen. Vielen Dank für Ihre Meinung. In Frankreich kämpft die Mannschaft von Trainerin Martina Voss-Tecklenburg um den WM-Titel. Was meinen Sie? Wie weit kommt das Team? Achtelfinale Viertelfinale Halbfinale Finale Titel

Sitzplatz-Ultras, Folge 43: Die Entwicklung des Frauenfußballs

Der Ausgang der andere Partie zwischen Thailand und Chile entschied letztlich über den nächsten deutschen Gegner. WM-Neuling Chile hätte in Rennes mit mindestens drei Toren Unterschied gewinnen müssen, um den bis dato viertbesten Gruppendritten, Nigeria, noch den letzten Achtelfinalplatz abzujagen.

Nach einem Eigentor der thailändischen Torhüterin Waraporn Boonsing (48.) lagen die Südamerikanerinnen auch 1:0 vorn, und nach dem 2:0 von Maria Jose Urrutia (80.) wurde es noch einmal richtig spannend. Vier Minuten vor dem Ende verpasste Chile durch einen verschossenen Strafstoß von Francisca Lara, die nur die Latte traf, den Einzug in die Runde der letzten 16 Teams.

dpa