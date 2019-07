Adrett zum Aufstieg? So sieht das neue Club-Trikot aus!

NÜRNBERG - Rot, schwarz, schön? So einfach kann die Rechnung sein, wenn man sich die Club-Trikots der vergangenen Jahre so ansieht. Am Mittwoch stellte der 1. FC Nürnberg sein neues Heimtrikot für die am Wochenende beginnende Saison vor - und Ausrüster Umbro hat einen echten Klassiker gezaubert!

Im rot-schwarzen Trikot gehen Enrico Valentini (li.) und der Club in der kommenden Saison auf Torejagd. Foto: Sebastian Gloser



Eigentlich ist ja Grün die Farbe der Hoffnung, für diejenigen, die es mit dem 1. FC Nürnberg halten, ist sie aber traditionell: Rot. So wie das neue Trikot, das der Verein am in der Nürnberger Innenstadt präsentierte. "Das Trikot in der Vorsaison hat mir besser gefallen", sagte Verteidiger Enrico Valentini - allerdings handelte es sich da ja auch um ein Erstliga-Trikot.

Hoffnung - das ist jetzt wieder ein zentrales Stichwort, da der Club in die 2. Bundesliga abgestiegen ist, aber natürlich möglichst schnell zurück ins Oberhaus möchte. Gelingen soll das mit einem Leibchen von Umbro, das klassisch in weinrot und schwarz gehalten ist.

Neues Trikot im neuen "ClubHaus"

Das Trikot ist ab sofort zum stolzen Preis von 84,95 Euro erhältlich, ab Mitte August kann man die Dienstkleidung von Nürnbergs besten Fußballern dann auch im neuen "ClubHaus" am Josephsplatz kaufen. Noch ist der Laden eine Baustelle, nach der Fertigstellung soll er laut Finanzvorstand Niels Rossow "viel mehr als ein Fanshop" sein. Eine "Heimat für alle" stellt er sich vor, ein Begegnungszentrum, nicht nur einen Supermarkt für Trikots, Tickets und Quietscheenten mit Club-Logo.

Wie viele Fans dieses Angebot wahrnehmen, wird wohl vor allem davon abhängen, ob die Mannschaft ab Samstag neue Anziehungskraft entwickelt. Zu optimistische Ankündigungen sind aktuell weder Sportvorstand Robert Palikuca noch Trainer Damir Canadi zu entlocken, immerhin einen "guten Charakter" bescheinigt Canadi dem Personal schon mal.

Um 19.20 Uhr übte sich dieses Personal am Mittwoch als Schaufensterpuppen. Hinter der Glasfassade des neuen Fanshops präsentierten sich die Spieler rund 250 Fans im neuen Gewand. Ob es auch ein Aufstiegstrikot wird? "Hoffen wir es", sagte Enrico Valentini.

