Alonso sagt Nein zu Le Mans - Wechsel zur Rally Dakar?

Vorjahressieger sucht "neue Abenteuer" - vor 43 Minuten

BERLIN - Der zweimalige Formel-1-Weltmeister Fernando Alonso beendet nach den 24 Stunden von Le Mans am Saisonende sein Engagement in der Langstrecken-WM. Das teilte sein Team Toyota am Mittwoch mit.

Auf Abschiedstournee in der Langstrecken-WM: Fernando Alonso. © ANDREJ ISAKOVIC, AFP



Auf Abschiedstournee in der Langstrecken-WM: Fernando Alonso. Foto: ANDREJ ISAKOVIC, AFP



Demnach werde sich der 37 Jahre alte Spanier nach dem Rennen am 15. und 16. Juni in Frankreich, das er im Vorjahr gewonnen hatte, "neuen Abenteuern" stellen. "Es war schön, in der WEC ein Teil des Toyota-Teams zu sein. Aber dieses Kapitel geht zu Ende“, so Alonso. In der Gesamtwertung liegt Alonso derzeit mit seinem Teamkollegen Sebastien Buemi (Schweiz) und Kazuki Nakajima (Japan) an der Spitze.

Spekuliert wird bereits über eine Teilnahme an der Rallye Dakar, die 2020 in Saudi-Arabien stattfindet. Alonsos Position bei Toyota für die Langstrecken-WM erhält der 29 Jahre alte Neuseeländer Brendon Hartley, der im Vorjahr noch für das Red-Bull-Schwesterteam Toro Rosso in der Formel 1 gefahren war.

dpa