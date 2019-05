Auftakt für Barthel und Lisicki beim Nürnberger WTA-Turnier

Der Wettkampf ist mit einem Preisgeld von 250.000 US-Dollar dotiert - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Vier junge Spielerinnen aus Deutschland hatten am Wochenende noch die Chance, sich für das Hauptfeld des Nürnberger Versicherungscups zu qualifizieren. Nach der verletzungsbedingten Absage der deutschen Nummer zwei Julia Görges hätten sich die Veranstalter wohl über weiterere Deutsche in der ersten Runde gefreut. Durchsetzen konnte sich aber nur eine. Die bekannteren deutschen Gesichter sind am Montag ab 11 Uhr zu sehen.

Sabine Lisicki wird am Montag in Nürnberg auch auf dem Platz aufschlagen. © Sportfoto Zink / JüRa



Katharina Hobgarski haderte, weil sie nicht zu ihrem Spiel fand. Sie sprach sich selbst Mut zu, warf den Schläger, blickte erwartungsfroh zu ihrem Coach. Doch alles, was sie probierte, half nicht. Auf Platz drei beendete die Türkin Cagla Büyükakcay die Hoffnung der 21-jährigen aus Neunkirchen/Saar einen der sechs Plätze zu ergattern, die im Hauptfeld für Qualifikantinnen freigehalten wurden. Büyükakcay fordert nun in der ersten Runde Andrea Petkovic, die nach der Absage von Görges die deutsche Topspielerin im Ranking ist und auf der Setzliste Position acht einnimmt. Hobgarski ist in Nürnberg nun nur noch in der Doppelkonkurrenz an der Seite der 19-jährigen Dortmunderin Jule Niemeier vertreten.

Diese hatte bereits am Sonntagvormittag das geschafft, was Hobgarski verwehrt blieb: den Sprung ins Hauptfeld. Mit einem 6:2, 7:5-Erfolg über die Australierin Destanee Alava löste sie als einzige der vier in der Quali gestarteten jungen Deutschen ein Ticket für die erste Runde. Neben Hobgarski war auch für die Ambergerin Stephanie Wagner und Katharina Gerlach aus Essen im Einzel schon vor der 1. Runde alles vorbei. Niemeier trifft dort nun heute auf Platz drei auf die Tschechin Kristyna Pliskova.

Barthel auf dem Centre Court

Ebenfalls am Montag (ab 11 Uhr) beginnt auch für die meisten der übrigen Deutschen das Turnier. Mona Barthel muss als Erste auf den Centre Court, wo ihre Gegnerin die Argentinierin Paula Ormaechea sein wird. Ebenfalls auf dem Centre Court geht es danach mit zwei Deutschen und dem Kracher der 1. Runde weiter.

Frühestens um 13 Uhr schlägt Anna-Lena Friedsam gegen die Rumänin Irina-Camelia Begu auf, frühestens um 15 Uhr kommt es zur mit Spannung erwarteten Partie zwischen der schwedischen Titelverteidigerin Johanna Larsson und der ehemaligen French Open- und US Open-Siegerin Swetlana Kuznetsowa. Die Russin erhielt kurzfristig eine Wildcard und wird in Nürnberg zum Favoritenkreis gezählt.

Lisicki spielt am späten Nachmittag

Das letzte Spiel auf dem Centre Court, das nicht vor 17.30 Uhr beginnen wird, ist das Duell zwischen Sabine Lisicki, der Wimbledon-Finalistin von 2013, und der an Nummer drei gesetzten Australierin Ajla Tomljanovic. "Ich kenne Ajla sehr gut. Ob das ein Vorteil oder Nachteil ist, weiß ich nicht. Was ich weiß ist, dass ich unheimlich gerne daheim spiele. Es gibt so viele gute Spielerinnen in Deutschland, leider zu wenige Turniere", sagte Lisicki.

Aus der Lostrommel hatte die an Nummer eins gesetzte Kasachin Yulia Putinzewa als Kontrahentin in der 1. Runde die Slowenin Dalila Jakupovic erwischt. Um ins Achtelfinale einzuziehen, brauchte Putinzewa nur knapp 55 Minuten. Mit 6:2 und 3:0 lag sie da in Führung, als Jakupovic verletzungsbedingt aufgab.

Florian Jennemann