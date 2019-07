"Was auch immer passiert, wir lieben dich sowieso." Zwischen den Club, der nach seinem allzu kurzen Bundesliga-Ausflug, wieder im ungeliebten Unterhaus ran muss, und seine Fans passt kein Blatt Papier. Wieder einmal richtig erfolgreich wäre man in der Noris trotzdem gerne. Warum es mit dem anvisierten Wiederaufstieg aber nicht ganz so einfach wird und warum Damir Canadi Neuzugang Medeiros super findet: Die Antworten auf diese Fragen gibt's hier!

In diesen Farben feiert der 1. FC Nürnberg Erfolge und beißt sich durch schwere Zeiten: Weinrot, weiß, schwarz - und orange? In den letzten elf Jahren hat sich der Look des fränkischen Altmeisters mehrfach verändert. Erinnern Sie sich noch an alle Trikots des vergangenen Jahrzehnts?