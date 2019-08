Ballerspiel in Bochum - Osnabrück ist angekommen

BOCHUM - Im Revier gibt's eine wilde Fahrt. Der VfL Bochum liegt gegen Bielefeld erst 0:2 hinten, führt dann - und muss sich am Ende doch mit einem Punkt begnügen. Am Sandhäuser Hardtwald jubelt derweil der lila-weiße Zweitliga-Rückkehrer.

Blum, Blum, Blum! Der Ex-Nürnberger machte es aus Bochumer Sicht gegen Bielefeld noch einmal spannend. © Guido Kirchner/dpa



VfL Bochum - Arminia Bielefeld 3:3 (0:0)

Der VfL Bochum verpasste nach einer spektakulären Aufholjagd den ersten Saisonsieg. Die Mannschaft von Trainer Robin Dutt musste sich gegen Arminia Bielefeld nach 0:2-Rückstand und 3:2-Führung mit einem 3:3 begnügen. Vor 21.708 Zuschauern in Bochum unterlief VfL-Profi Anthony Losilla in der Nachspielzeit (90.+1) ein Eigentor zum Endstand. Zuvor erzielten Andreas Voglsammer (54. Minute) und Fabian Klos (55.) mit einem Doppelschlag die Treffer für die lange überlegen auftretenden Gäste.

Der Ex-Nürnberger Danny Blum (74./Foulelfmeter), Silvere Ganvoula (79.) und Simon Zoller (85.) waren in der Schlussphase für Bochum erfolgreich.

SV Sandhausen - VfL Osnabrück 0:1 (0:0)

Aufsteiger VfL Osnabrück hat indes seinen ersten Sieg nach der Rückkehr in die 2. Liga gefeiert. Die Niedersachsen gewannen mit 1:0 beim SV Sandhausen. Das Tor schoss der kurz zuvor eingewechselte Marcos Alvarez in der 78. Minute per Freistoß. Der Treffer wurde danach noch einmal durch den Videoschiedsrichter überprüft.

