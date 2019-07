Bamberg war gestern: Alexander wird in Frankreich fündig

Gründungsdatum: 1955 als Basketballabteilung des 1. FC 01 Bamberg

Kurzbeschreibung: Brose Bamberg ist das fränkische Aushängeschild im deutschen und internationalen Basketball. Die Bamberger traten seit der Saison 2006/2007 unter dem Namen Brose Baskets auf, im Sommer 2016 folgte die Umbenennung in Brose Bamberg. Die Mannschaft wurde 1992, 2010, 2011, 2012 und 2017 Deutscher Pokalsieger und gewann in den Jahren 2005, 2007, 2010, 2011, 2012, 2013, 2015, 2016 und 2017 die Deutsche Meisterschaft. Auch in der Euroleague sind die Oberfranken inzwischen so etwas wie ein Stammgast.



Internet: http://www.brosebamberg.de/

