Baseball: Fürth Pirates entern die Playoff-Tabellenspitze

Der Traum vom Aufstieg in Liga zwei lebt in Burgfarrnbach - vor 1 Stunde

FÜRTH - Die Fürth Pirates wollen in der Playoff-Runde 2019 schaffen, was ihnen 2018 in letzter Sekunde verwehrt blieb: den Aufstieg aus der Bayernliga in die zweite Bundesliga. Und sie sind auf einem guten Weg: Gegen die Garching Atomics haben die Fürther Baseballer direkt das erste Spiel des Doubleheaders mit 14:3 im fünften Inning dank der ten-run-rule für sich entschieden.

So sehen zufriedene Trainer aus: Jason Metcalf hat im Playoff-Heimspiel gegen Garching einen Sieg feiern dürfen. Neben der Spielerkabine rauchte der Grill. © Foto: Sebastian Zelada



Beim Stand von 12:3 und Jason Metcalf auf Base gelang Sebastian Eger ein Homerun, der zwei Runs einbrachte und damit den Zehn-Run-Vorsprung zum vorzeitigen Ende brachte. Mit insgesamt 13 Hits und nur einem Fehler zeigten die Fürther wieder eine sehr gute Leistung.

Selbstverständlich war das nicht, denn Spielertrainer Jason Metcalf gab gleich drei Nachwuchs-Pitchern – Julian Schmidt, Lukas Wirth und Maurice Montgomery – die Chance, sich zu beweisen. Vor allem der erst 14-jährige Lukas Wirth überzeugte.

Metcalf warf den Teenager bereits im ersten Inning als Werfer ins kalte Wasser. Eine ungewöhnliche Maßnahme, denn normalerweise kommen die jüngsten Hoffnungsträger eher bei komfortablen Führungen zum Zug oder in Situationen, in denen das Spiel praktisch schon verloren ist.

"Man will so junge Spieler eigentlich nicht in solche Situationen bringen", so Metcalf, der selbst erst Anfang 20 ist, "aber er hat seinen Job super gemacht." Überraschend? Vielleicht, aber wer die Pirates verfolgt, der weiß: Die gute Jugendarbeit ist das Steckenpferd des Vereins. Die Philosophie, normalerweise keine Spieler aus anderen Ländern einzukaufen, unterscheidet die Mannschaft von vielen anderen. In einer Zeit, in der die Teams schon in der Bayernliga hochklassige Japaner und US-Spieler kaufen, ist dieser Weg fast schon exotisch.

Gute Ausgangsposition

Im zweiten Spiel machte sich Jesse Chambless als Pitcher für Fürth auf dem Mound sein eigenes Geburtstagsgeschenk: Er gestattete den Atomics lediglich fünf Hits und schickte vier Batter per Strikeout wieder ins Dugout. Doch auch Fürth tat sich in der Offensive schwer. Erst im vierten Inning kamen die Pirates durch Sebastian Eger zum 1:0, das Garching im fünften Inning mit einem Run durch Wimmer egalisierte. Im sechsten Inning schlug Stanislaw Voronkov, auch diesmal mit Metcalf auf Base, einen Homerun zum 3:1, dem Endstand des zweiten Spiels.

Da Fürth gegen Füssen bei Gleichstand mit mehr Runs Differenz gewonnen hat, stehen die Pirates nunmehr auf Platz eins der Playoff-Tabelle. Am Sonntag, 8. September, reisen die Fürther zur ersten Begegnung mit den Gröbenzeller Bandits.

Eine lösbare Ausgabe, da sind sich die Freibeuter einig. Der unbedingte Wille, den Aufstieg dieses Jahr endlich zu packen, ist dem ganzen Team anzumerken. Aus gutem Grund.

"Wir merken das bei den Playoff-Spielen: Das Haus ist voll, die Jungs kommen mit dem Grillen gar nicht mehr nach", berichtet Pirates-Vorsitzender Georg Barth, der am Sonntag schon nach kurzer Zeit eine Gasflasche für das beliebte Barbecue auswechseln musste.

Fan aus Miami

Am Ende nahmen die Piraten doppelt so viel ein wie an einem normalen Spieltag. Klar ist: Ein Aufstieg in die zweite Liga würde nicht nur die Zuschauerzahlen erhöhen, sondern auch die Chance auf bessere Sponsorenverträge. Dass die Pirates sich auf Kurs befinden, ist neben der guten Jugendarbeit und Metcalfs Führung aber nicht zuletzt auf den aktuellen Hauptsponsor zurückzuführen.

Der Inhaber eines Pfandhauses, Rick Pomerance, stammt aus Miami und ist großer Baseball-Fan. Oberpirat Barth musste ursprünglich trotzdem eine ganze Weile Überzeugungsarbeit leisten, bis Pomerance glauben konnte, dass in Franken ordentlicher Baseball gespielt wird.

Inzwischen ist er bei den meisten Spielen als Zuschauer dabei und bessert immer wieder mit Extra-Zuschüssen die Mannschaftskasse auf. Sollte das Piratenschiff nicht Schlagseite bekommen, können die Fürther am Sonntag, 22. September, zum letzten Heimspiel – gegen die Gröbenzell Bandits – den Aufstieg feiern und das Vertrauen zurückzahlen.

SEBASTIAN ZELADA