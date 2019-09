Bei Meet and Greet: Ice Tigers dinieren mit ihren Fans

NÜRNBERG - Wenn es an der Bande in den Zweikampf geht, dann sind die austrainierten Eishockey-Cracks der Thomas Sabo Ice Tigers schon furchteinflößend. Ohne Ausrüstung und zwischen Pizza und Kaltgetränken hingegen bewiesen Nürnbergs bissigste Tiger am Dienstagabend ihre Fannähe.

Das alljährliche Meet and Greet fand diesmal im Rock & Bowl in der Schwabacher Straße in Fürth statt. Die Profis der Thomas Sabo Ice Tigers mischten sich unter die Fans - Dauerkarten-Inhaber, die das Treffen gewonnen hatten - und standen bereit für Fotos und Autogramme, aber auch für lockere Gespräche.

Bilderstrecke zum Thema Zwischen Pizza und Pasta: Ice Tigers gehen auf Tuchfühlung mit ihren Fans So sieht echte Fan-Nähe aus: Beim Rock & Bowl in Fürth haben sich die Thomas Sabo Ice Tigers zwischen rustikaler italienischer Küche und erfrischenden Kaltgetränken auf Tuchfühlung mit ihren Fans begeben. Nürnbergs bissigste Tiger stellten sich Autogrammwünschen, persönlichen Fragen und Fotoanfragen der Dauerkarten-Inhaber, die ein einzigartiges Meet and Greet gewonnen hatten. Hier sind die Bilder!



ama