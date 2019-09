Bielefeld springt nach Tor-Gala auf Rang zwei

Arminia gewinnt in Wiesbaden klar - Bochum verpasst Sieg in Sandhausen - vor 57 Minuten

WIESBADEN/SANDHAUSEN - Auch am siebten Spieltag zeigt sich Arminia Bielefeld in bestechender Form: Dank eines deutlichen Auswärtssiegs beim SV Wehen Wiesbaden springen die Ostwestfalen vorübergehend auf den zweiten Tabellenplatz. Im Keller hingegen konnte sich der VfL Bochum nicht mit dem ersten Saisonsieg belohnen.

Die Arminia bleibt in der Spitzengruppe: Dank eines 5:2-Siegs hat Bielefeld sich den zweiten Tabellenplatz erobert. © Thomas Frey (dpa)



Die Arminia bleibt in der Spitzengruppe: Dank eines 5:2-Siegs hat Bielefeld sich den zweiten Tabellenplatz erobert. Foto: Thomas Frey (dpa)



SV Wehen Wiesbaden - Arminia Bielefeld 2:5 (1:3)

Arminia Bielefeld setzt seinen Höhenflug fort und hat dem Tabellenschlusslicht SV Wehen Wiesbaden am Samstag klar die Grenzen aufgezeigt. Nach dem 5:2-Erfolg bei den noch sieglosen Wiesbadenern klettert die Arminia zumindest vorläufig auf Rang zwei.

Für die überlegenen und weiter ungeschlagenen Gäste trafen Cebio Soukou (20. Minute), Fabian Klos (34. und 74.), Joan Simun Edmundsson (43.) und Andreas Voglsammer (52.). Die Krise des Tabellenschlusslichts spitzt sich nach der Pleite vor 4621 Zuschauern hingegen weiter zu. Manuel Schäffler (4., 56.) erzielte beide Treffer für die Hessen, Benedikt Röcker sah die Rote Karte (79./Notbremse).

SV Sandhausen - VfL Bochum 1:1 (0:0)

Der VfL Bochum hat den ersten Saisonsieg leichtfertig verschenkt. Der frühere Bundesligist kam trotz langer Überlegenheit nicht über ein 1:1 beim SV Sandhausen hinaus und verpasste damit auch den ersten Drei-Punkte-Erfolg unter dem neuen Trainer Thomas Reis.

Nachdem der VfL schon in der ersten Halbzeit hochüberlegen war, ging er nach der Pause durch das vierte Saisontor von Silvere Ganvoula in Führung (57.). Doch Aziz Bouhaddouz glich vor 5339 Zuschauern kurz vor dem Ende aus (88.). Während Sandhausen im Tabellenmittelfeld steht, bleibt Bochum auf Rang 17 weiter in der Abstiegszone.

Sandhausen zeigte seine bisher schwächste Saisonleistung, Bochum war fast über die gesamte Spielzeit das dominante Team. Die Elf aus dem Ruhrgebiet machte das Spiel und erarbeitete sich viele gute Torchancen. Doch erst als Stürmer Ganvoula der Ball nach knapp einer Stunde ans Schienbein sprang und von Sandhausens Aleksandr Zhirov abgefälscht wurde, stand es 0:1. Doch dann traf Bouhaddouz in der drittletzten Minute aus kurzer Distanz zum glücklichen Ausgleich.

1. FC Nürnberg - Karlsruher SC 1:1 (1:1)

Hier gibt's den Spielbericht!

VfB Stuttgart - SpVgg Greuther Fürth 2:0 (1:0)

Hier gibt's den Spielbericht!

dpa