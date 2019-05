Bochum verpflichtet Ex-Nürnberger Danny Blum

Außenbahnspieler kommt von Eintracht Frankfurt - vor 1 Stunde

BOCHUM - Zweitligist VfL Bochum hat Danny Blum verpflichtet. Der 28 Jahre alte Offensivspieler war von den Hessen zuletzt an den spanischen Zweitligisten UD Las Palmas verliehen und erhält an der Castroper Straße nun einen Vertrag bis 2021.

Früher Nürnberg, heute Bochum: Danny Blum wechselt zur neuen Saison an die Castroper Straße. © Sportfoto Zink



Früher Nürnberg, heute Bochum: Danny Blum wechselt zur neuen Saison an die Castroper Straße. Foto: Sportfoto Zink



Einen Tag nach bekanntgabe der Abgänge von Stefano Celozzi und Tim Hoogland, hat sich der VfL Bochum mit einem ehemaligen Spieler des 1. FC Nürnberg verstärkt. Danny Blum bestritt nach seinem Wechsel 2016 vom Club nach Frankfurt 17 Erstligaspiele (zwei Tore) für die Eintracht. Für den FCN kam der Linksfuß zu insgesamt 48 Einsätzen in Liga zwei, erzielte dabei zwei Treffer und legte zudem zehn Mal entscheidend auf.

In Bochum ist man trotz der langen Verletzungsliste des 28-Jährigen von dessen Qualitäten überzeugt: "Danny Blum bringt Technik und Schnelligkeit mit und hat sich schon sowohl in der heimischen Liga als auch in Spanien bewiesen. Er kennt die 2. Bundesliga und ihre Anforderungen und wird uns auch aufgrund seiner Erfahrung weiterhelfen", so Sport-Geschäftsführer Sebastian Schindzielorz über den gebürtigen Frankenthaler.

Blum selbst freut sich darüber "wieder in Deutschland zu sein und hier mein Können unter Beweis zu stellen. Den Ruhrpott kenne ich schon, hier wird Fußball gelebt. Ich freue mich darauf, für den VfL zu spielen und bin gespannt auf die neue Umgebung: Verein, Mannschaft, Stadion und Fans."

tso