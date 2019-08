Böller der Woche: Zwei Arme, zwei Hände und ein Problem

Elfer oder nicht: Über natürliche und unnatürliche Hand- und Armbewegungen - vor 49 Minuten

NÜRNBERG - In der vergangen Spielzeit gab es einen historischen Höchststand an Handelfmetern und schon am ersten Spieltag der 2. Bundesliga sind die Diskussionen, was ein strafbares Handspiel ist und was nicht, wieder losgegangen. Hans Böller beschäftigt sich mit der Frage, wann ein Handspiel strafbar sein sollte und versucht sich an einem Lösungsansatz.

Die Hand zu entwickeln, war ein Meisterwerk der Evolution. Es dauert viele Millionen Jahre und führte die Menschheit in neue Dimensionen. Bloß bei der schönsten Erfindung, dem Fußball, war die Hand plötzlich von Nachteil. Die Handspiel-Regel verwirrt weiter. Deshalb ein Vorschlag, wie sich das verbessern ließe.

nb