Challenge live: Gleich geht's auf den Solarer Berg!

Mega-Event in Frankens Ausdauer-Mekka: Wir berichten von der Strecke! - vor 31 Minuten

ROTH - Der Datev Challenge - es ist wieder soweit! Seit 6.30 Uhr sind die ersten Triathleten in den Main-Donau-Kanal gehechtet, um rund um Roth danach weitere Strapazen auf dem Rad und auf der Laufstrecke auf sich zu nehmen. Angefeuert werden sie von abertausenden begeisterten Zuschauern. Auch nordbayern.de ist dabei - vom Start bis ins Ziel. Alle Emotionen, alle Ergebnisse gibt's im Live-Blog!

Rund 3400 Einzelstarter und knapp 1000 Staffeln aus 84 Nationen gehen im Ausdauer-Mekka Mittelfrankens in aller Früh ins Wasser! Die Sport-Welt blickt gespannt, wenn die besten Triathleten - angespornt von einem fanatischen Publikum an der Strecke - sich hernach aufs Rad schwingen. Und ihrer erfolgreich zu lösenden Mammutaufgabe im Anschluss im Laufschritt mit unbändigem Willen entgegenstreben. Kommen Sie mit an den Kanal, kommen Sie mit auf den Solarer Berg, kommen Sie mit unserem Live-Blog mit ins Ziel!