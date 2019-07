Club-Captain Behrens: "Wir sind heiß auf den Start"

Aufstieg? Der Spielführer des FCN versprüht viel Optimismus - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Er weiß, wie es geht: Club-Kapitän Hanno Behrens ist schon zweimal in die Bundesliga aufgestiegen – 2015 mit dem SV Darmstadt 98 und 2018 mit dem 1. FC Nürnberg. Seinen dritten Sprung ins Fußball-Oberhaus hat er fest im Visier – und er kann sich gut vorstellen, dass er postwendend gelingt.

Ausgebremst: Hier spitzelte Hanno Behrens dem PSG-Superstart Kylian Mbappé den Ball weg. © Foto: Sportfoto Zink



Ausgebremst: Hier spitzelte Hanno Behrens dem PSG-Superstart Kylian Mbappé den Ball weg. Foto: Foto: Sportfoto Zink



"Nein", sagt Hanno Behrens mit dem ihm eigenen spitzbübischen Lächeln im Gesicht, "ein Geheimrezept habe ich natürlich auch nicht. Aber weil ich schon zwei Aufstiege miterlebt habe, weiß ich natürlich, worauf es ankommt. Das sind Dinge, die man gerade an die jüngeren Spieler weitergeben kann."

+++ Zum Saisonstart: Die FCN-Fan-Umfrage +++

Worauf kommt es also an, wenn man aufsteigen will? "Man muss hart arbeiten und braucht viel Disziplin", betont der 29-Jährige, "und man darf sich nicht aus der Ruhe bringen lassen. Wir wissen, dass wir auch mal ein paar Spiele hintereinander verlieren können. Aber gerade in schlechten Phasen gilt es, die Ruhe zu bewahren und immer dranzubleiben. Immer nach vorne schauen, immer weitermachen, das ganze Jahr über."

Bilderstrecke zum Thema Viel Club! Der FCN-Kader in der Saison 2019/20 Der personelle Umbruch beim 1. FC Nürnberg fiel nach dem Abstieg doch größer aus als erwartet. Gleich neun Neuzugänge kämpfen um einen Platz im Team. Wir stellen den Kader des FCN im Detail vor. Rot-Schwarze Insight, auf geht's!



So wie bei den Darmstädter Lilien, mit denen Behrens völlig überraschend den Durchmarsch von der 3. Liga ins Oberhaus geschafft hat. Und wie in der Saison 2017/18, als er mit dem Club in der Vorrunde durch ein Wellental ging, ab dem 20. Spieltag dann aber permanent auf einem direkten Aufstiegsrang thronte.

"Vielleicht ist sogar ein Tick zu viel Euphorie da"

Die Stimmung rund um den Neuen Zabo ist momentan mindestens genauso gut wie vor zwei Jahren. "Vielleicht ist sogar ein Tick zu viel Euphorie da", warnt Behrens, dem natürlich nicht entgangen ist, dass das respektable 1:1-Remis gegen das Starensemble von Paris St. Germain die Erwartungshaltung bei den Fans weit nach oben geschraubt hat – zumal Auftaktgegner Dynamo Dresden gegen Mbappé & Co eine Woche zuvor mit 1:6 untergegangen ist. "Aber auf solche Ergebnisse darf man nichts geben", weiß der gebürtige Elmshorner.

Auftakt in Dresden: Das große Club-Quiz © Sportfoto Zink Es geht wieder los! Am Samstag geht es für den 1. FC Nürnberg bei Dynmao Dresden endlich wieder um Punkte. Doch es ist nicht das erste Mal, dass der Club in der Eldbflorenz in eine Saison startet. Wie liefen die letzten Duelle mit Dynamo und welcher Spieler kennt sich am besten mit den Sachsen aus? Prüfen Sie im großen Club-Quiz zum Saisonauftakt Ihr wissen selbst! Jetzt Quiz starten © Sportfoto Zink © Sportfoto Zink Frage 1/13: Wie endete das letzte Aufeinandertreffen der beiden Vereine? 1:1 2:1-Sieg für Dynamo 3:0-Sieg für den Club nächste Frage © Sportfoto Zink © Sportfoto Zink Frage 2/13: Wie oft trafen der Club und Dresden bisher in der 2. Liga aufeinander? 4 Mal 10 Mal 8 Mal nächste Frage © Sportfoto Zink / DaMa © Sportfoto Zink / DaMa Frage 3/13: Nikola Dovedan erzielte in der vergangenen Saison gegen Dresden... ... im zweiten Aufeinandertreffen einen Doppelpack ... in jedem der beiden Spiele ein Tor. nächste Frage © Sportfoto Zink © Sportfoto Zink Frage 4/13: Von welchem Verein wechselte der Ex-Nürnberger-und-jetzt-Dresdner Florian Ballas einst zum Club? 1. FC Saarbrücken SV Elversberg FSV Salmrohr nächste Frage © Sportfoto Zink © Sportfoto Zink Frage 5/13: In welcher Minute der Nachspielzeit fiel bei Saisonauftakt im August 2016 das Gegentor zum 1:1? 90. + 2 90. + 4 90. + 7 Im August 2016 bestritt der Club bereits seinen Saisonauftakt im Fußball-Unterhaus in Dresden. Kurz vor der Pause ging der Club durch ein Elfmetertor durch Guido Burgstaller in Führung, ehe in der Nachspielzeit der bittere Ausgleich fiel. nächste Frage © Sportfoto Zink © Sportfoto Zink Frage 6/13: Wie lautete der Nachname des Schiedsrichters, der einfach nicht abpfeifen wollte? Welz Wels Wales nächste Frage © Sportfoto Zink © Sportfoto Zink Frage 7/13: Welcher aktuelle Club-Spieler bestritt mit vier Partien bisher die meisten Partien gegen Dynamo? Simon Rhein Hanno Behrens Ondrej Petrak nächste Frage © Sportfoto Zink © Sportfoto Zink Frage 8/13: Wie viele Dauerkarten mehr konnte der Club gegenüber Dresden verkaufen? 2000 5500 2200 nächste Frage © dpa © dpa Frage 9/13: Wie viele Plätze mehr fasst das Max-Morlock-Stadion als das Rudolf-Harbig-Stadion? 18.000 20.000 15.000 nächste Frage © Stefan Hippel © Stefan Hippel Frage 10/13: Wie hieß der Ex-Verein von Percy Olivares, der den Club 1992 in Dresden früh in Front brachte? AEL Limassol FC Swarovski Tirol Cristal Lima nächste Frage © Sportfoto Zink © Sportfoto Zink Frage 11/13: Welcher Ex-Spieler beider Vereine bezeichnete seine Zeit beim Club als schlimmste seiner Karriere? Marvin Stefaniak Uwe Rösler Stefan Kutschke nächste Frage © Sportfoto Zink © Sportfoto Zink Frage 12/13: Welchem Verein statten die Dynamo-Fans im März 2019 einen Besuch ab? ASV Vach SC Eltersdorf ASV Zirndorf nächste Frage © dpa © dpa Frage 13/13: In welcher Minute flog Uwe Rösler, der für beide Vereine spielte, 1992 gegen Köln vom Platz? Nach fünf Minuten Nach vier Minuten Nach sieben Minuten Nach einem gewissen Matheus Pereira, der in Düsseldorf nach drei Minuten den Hoden von Ex-Fürther Niko Gießelmann einem Härtetest unterzog und dafür die Rote Karte sah, hält Uwe Rösler, ehemaliger Spieler von Club und Dynamo, den Rekord für den schnellsten Platzverweis im Nürnberger Trikot. zum Ergebnis © Sportfoto Zink Quiz erneut starten

Was freilich nichts daran ändert, "dass wir nach Dresden fahren, um dort drei Punkte mitzunehmen. Wir wollen gut reinkommen in die Saison und am besten gleich oben dabei sein. Um in der hochkarätig besetzten 2. Bundesliga eine gute Rolle zu spielen, muss der von Sportvorstand Robert Palikuca und Trainer Damir Canadi runderneuerte Club "stabil stehen, hoch pressen, die Bälle früh erobern, damit die Wege zum gegnerischen Tor nicht zu weit sind, und sich viele Offensivaktionen herausarbeiten", fordert Behrens.

Nach sechs Wochen schweißtreibender Arbeit auf dem Trainingsplatz und acht Testspielen ist die Truppe "heiß auf den Start. Denn die Saisonvorbereitung ist die unangenehmste Zeit für uns Spieler. Wir alle lieben den Wettkampf. Wir sind gut vorbereitet und freuen uns auf das Spiel."

Die Vereinsführung gibt sich und der Mannschaft nach offizieller Sprachregelung zwei Jahre Zeit für die Rückkehr in die Bundesliga. "Wir Spieler sind freilich erst mal auf die neuen Saison fokussiert und würden am liebsten direkt aufsteigen", sagt Behrens, bleibt aber Realist: "Der Topfavorit sind wir nicht." Diese Rolle schiebt er dem VfB Stuttgart und dem Hamburger SV zu, "die viel mehr Geld in die Hand genommen haben als der Club". Und zumindest die Stuttgarter wissen auch, wie das mit dem Aufstieg funktioniert.

Bilderstrecke zum Thema Der große Trikot-Launch: Club zeigt neues Heimdress Die Spannung war riesig und auf einmal ist der Moment dann endlich gekommen: Die Club-Spieler drehen sich im Schaufenster wie Puppen und präsentieren das neue Heimtrikot. Auch Sportvorstand Robert Palikuca und Trainer Damir Canadi waren bei der Trikot-Veröffentlichung ebenfalls vor Ort und verloren einige Worte über das neue Modell in Schwarz-Rot.



Harald Büttner