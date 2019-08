Club-Neuling Frey: "Ich war stolz, dass mich so ein Verein will"

NÜRNBERG - Fleißig stellte sich Michael Frey nach dem öffentlichen Training am Montag den Fragen der Presse. Der 25-jährige Schweizer sprach über seinen neuen Wohnort, über Verletzungspech und die eigenen Stärken.

Selfies mit den Fans: Michael Frey hat sich beim öffentlichen Training den Medienvertretern und Club-Anhängern gestellt. © Sportfoto Zink / DaMa



Selfies mit den Fans: Michael Frey hat sich beim öffentlichen Training den Medienvertretern und Club-Anhängern gestellt.



"Von der ersten Sekunde an, als ich gehört hatte, dass der Club interessiert ist, habe ich gesagt, dass das ein Riesending ist. Ich habe keine Sekunde daran gezweifelt und wollte sofort hier herkommen. Ich war auch stolz, dass mich so ein Verein will," sagt Michael Frey, den der FCN nun für eine Saison ausgeliehen hat, bei seiner ersten Vorstellung.

Er habe sich Nürnberg auch schon angeschaut. Doch die Stadt scheint zweitrangig, obwohl Frey sie als "wunderschön" beschreibt. Er sei hier, um Tore zu schießen. Daneben nennt er Laufen, den steten Glauben an den Sieg und Zweikampfstärke als seine fußballerischen Vorzüge. Er habe immer auf die Bundesliga geschielt und kenne dadurch einige Mitspieler - bis dato nur vom Namen. Diesen Spielern hat er am Freitag zugesehen, als der Club mit 2:3 in Sandhausen verlor. Der Schweizer sieht der kommenden Aufgabe gegen den VfL Osnabrück aber optimistisch entgegen: "Es gibt nichts anderes als drei Punkte im nächsten Spiel."

Beim Club will er Vollgas geben

Natürlich drängt sich die Frage auf, ob Frey denn weg wollte, oder weg musste: "Ich habe jetzt praktisch ein halbes Jahr nicht mehr gespielt, hatte mit Verletzungen zu kämpfen. Ich bin 25 Jahre alt, ein junger Stürmer. Ich will unbedingt spielen und das Gefühl haben, auf dem Platz zu kämpfen. Das ist auch ein Grund, warum ich hier bin. Hier kann man zusammen etwas aufbauen und ich kann Vollgas geben."

Seine Verletzungen sind für ihn kein Thema mehr, obwohl sie den Schweizer in der Vergangenheit doch länger beschäftigt haben: Ein Bänderriss am Knöchel, ein doppelter Leistenbruch und eine Zerrung am Knie warfen ihn aus der Bahn. "Aber jetzt ist alles gut. Ich habe jetzt zwei Monate hundert Prozent durchtrainiert und fühle mich topfit. Ich bin bereit."

Schon am Freitag war Frey beim Medizincheck, trotzdem verkündet der Verein die Leihe erst am Montag. Warum? Das weiß der Neu-Club-Spieler auch nicht genau: "Es gab einige Differenzen zwischen Nürnberg und Fenerbahçe, die sind jetzt geklärt. Aber für mich war sofort alles klar."

