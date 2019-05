Club stattet Fabian Nürnberger mit Profivertrag aus

NÜRNBERG - Die nächste Personalie ist geklärt. Fabian Nürnberger wird zum Profi und erhält seinen ersten Lizenzspielervertrag beim 1. FC Nürnberg. Das bestätigte der Club am Donnerstag.

Akrobatisch kann er: Fabian Nürnberger rückt in den Profikader des FCN auf. © Sportfoto Zink / DaMa



Er ist 19 Jahre alt und auf der Position des Linksverteidigers zuhause. Fabian Nürnberger, bei der U21 des Club gesetzt, wird auch in Zukunft das FCN-Trikot tragen. Am Donnerstag bestätigte der Verein, dass Nürnberger mit einem Profivertrag ausgestattet wurde.

Somit wird der technisch starke Außenverteidiger fest in den Zweitliga-Kader von Neu-Trainer Damir Canadi aufrücken und darf durchaus damit rechnen, in der kommenden Saison auf der linken Außenbahn sein Profi-Debüt zu feiern.

"Ich habe bei meinem Wechsel nach Nürnberg natürlich gehofft, dass ich hier die nächsten Schritte machen kann", so Nürnberger, dessen Vertragslaufzeit zwei Jahre beträgt, "umso mehr freue ich mich, dass ich die Verantwortlichen in den letzten Monaten von meinen Qualitäten überzeugen konnte".

In der Regionalliga Bayern gelang das auf ganzer Linie. In 31 Partien steuerte der in der HSV-Jugend ausgebildete und vom Niendorfer TV nach Nürnberg gewechselte Linksfuß nicht nur drei Treffer bei, auch bereitete er drei Tore vor. In der Rückrunde nahm er unter Boris Schommers regelmäßig am Training der Profis teil, gegen Eintracht Frankfurt war er kurz davor, Bundesliga-Luft zu schnuppern.

"Fabian ist ein junger Spieler, der sich hier in seinem ersten Jahr schnell zurechtgefunden hat. Wir sehen in ihm noch viel Potenzial und wollen ihn in Zukunft weiter fördern", bestätigt Nürnbergs Sportvorstand Robert Palikuca, der seit seiner Ankunft in Sachen Personalplanungen bereits einiges bewegt hat.

Mit Fabian Nürnberger ist nun das nächste Teil im Club-Puzzle gefunden, worüber der 19-Jährige sehr glücklich ist: "Der neue Vertrag ist für mich Ansporn und Motivation, das Vertrauen mit guten Leistungen zurückzuzahlen." Möglicherweise schon bald als Zweitliga-Spieler.

