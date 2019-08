Was war das denn? Ein gut aufgelegter Club steuert bis in die Schlussphase hinein völlig verdient auf drei Punkte zu. Dovedan legt gegen die alten Spielkameraden von der Ostalb vor, Traumtorschütze Geis erhöht, ehe kurz vor dem Ende 150 grauenhafte Sekunden dem FCN den Sieg kosten. Lange Gesichter in Nürnberg und ganz viele Bilder!