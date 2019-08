Daniel Fischbuch will bei den Ice Tigers angreifen

25 Jahre alter Stürmer soll in Nürnberg zu einem Führungsspieler reifen - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - In Berlin war Daniel Fischbuch zuletzt nicht mehr glücklich. Jetzt wagt der Angreifer bei den Ice Tigers den Neuanfang - bei dem er sich aber nicht an Toren messen lassen will.

"Er ist ein Spieler im besten Alter und mit klaren Zielen": Daniel Fischbuch (vorne) stürmt jetzt für Nürnberg. © Sportfoto Zink / ThHa



"Er ist ein Spieler im besten Alter und mit klaren Zielen": Daniel Fischbuch (vorne) stürmt jetzt für Nürnberg. Foto: Sportfoto Zink / ThHa



Vor nicht allzu langer Zeit war Daniel Fischbuch dabei, als in Nürnberg mal wieder Träume zerplatzten. Am 8. April 2018 verloren die Ice Tigers ihr letztes Saisonspiel, man sah harte Männer mit weichem Kern und viele Tränen in Gesichtern – auf Nürnberger Seite. Daniel Fischbuch hingegen erinnert sich noch gerne an diesen Tag, an diese Wochen damals, als er mit den Eisbären Berlin ins Finale der Deutschen Eishockey-Liga einzog, wo sie München einen harten Kampf boten, aber ebenfalls ihr letztes Spiel verloren.

Jetzt steht Daniel Fischbuch wieder in der Arena, diesmal aber trägt er das Trikot mit dem Tigerkopf auf der Brust. Als einen Rückschritt will er seinen Wechsel trotz der jüngsten Ereignisse in Nürnberg allerdings nicht sehen – im Gegenteil. „Sportlich gesehen ist es für mich ein Schritt nach vorne“, sagt der 25-Jährige. „Die Eiszeit in Berlin war am Ende nicht mehr so viel wie früher.“

Das lässt sich auch gut an seinen Statistiken ablesen. Als Fischbuch 2016 aus Düsseldorf nach Berlin wechselte, gelangen ihm in seiner Premierensaison neun Tore und 13 Vorlagen, in den Playoffs drei weitere Punkte. Nach sieben Toren und sieben Vorlagen im Jahr darauf waren es in der abgelaufenen Spielzeit nur mehr zwei Treffer und vier Vorlagen, in den Playoffs steht bei ihm eine große, mahnende Null.

Bilderstrecke zum Thema Die Ice Tigers sind zurück: Erstes Training nach dem Sabo-Aus Die Ice Tigers haben ihre Surfbretter gegen Kufen und ihre Badehosen gegen Trikots zurück getauscht. Vom der hochsommerlichen Offseason geht es für die Tiger zurück aufs Eis. Die Nachrichten über das Aus des langjährigen Sponsors Thomas Sabo sind immer noch frisch. Trotzdem ist die Laune bei Niklas Treutle, Marcus Weber und Pascal Grosse entspannt. Hier kommen die Bilder!



„Das beschäftigt einen natürlich“, sagt Fischbuch nach dem Training in der Arena. „Ich will hier wieder hoch ansetzen und ein paar Tore mehr schießen als zuletzt.“ Der Blick auf die nackten Zahlen aber lässt den Angreifer nicht verzweifeln, „mir ist es wichtiger, dass wir defensiv gut stehen und wenige Tore kassieren, wenn ich auf dem Eis bin“. Wenn dann noch ab und an ein Tor herausspringt, umso besser.

In Nürnberg halten sie vom jungen Familienvater Fischbuch ohnehin sehr viel, Tore hin oder her. Als die Ice Tigers die Verpflichtung verkündeten, sagte Sportdirektor André Dietzsch: „Daniel ist ein Spieler im besten Alter und mit klaren Zielen. Er sieht Nürnberg als Chance, sich in der DEL nachhaltig zu einem Führungsspieler zu entwickeln.“

Mehr Verantwortung wollen sie ihm also übertragen, ihn zu einem Spieler entwickeln, der nach den Abgängen vieler Führungsfiguren in eine Lücke stoßen kann. Daniel Fischbuch aber ist keiner, der große Töne spuckt, viel lieber spricht er in den typischen Phrasen eines Profisportlers. „Ich möchte mit dem Team Erfolg haben und als Mannschaft möglichst viele Spiele gewinnen“, sagt er. Damit nicht wieder Träume zerplatzen.