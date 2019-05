Dank Lewandowski und Coman: Bayern zum 19. Mal Pokalsieger

BERLIN - Der FC Bayern München ist deutscher Pokalsieger 2019. Im Finale setzte sich der deutsche Rekordmeister mit 3:0 (1:0) gegen RB Leipzig durch. Stürmer Robert Lewandowski traf doppelt für die Münchener, Kingsley Coman hatte das zwischenzeitliche 2:0 beigesteuert.

Das 3:0 bedeutete die endgültige Entscheidung: Mats Hummels bejubelt den zweiten Treffer von Robert Lewandowski im Pokalfinale. © ODD ANDERSEN, AFP



Der FC Bayern München hat zum 19. Mal den DFB-Pokal gewonnen und sich damit das Double aus Meisterschaft und Cup gesichert. Die Mannschaft von Trainer Niko Kovac besiegte RB Leipzig am Samstagabend im Finale im ausverkauften Berliner Olympiastadion mit 3:0 (1:0).

Robert Lewandowski brachte die Bayern eine Woche nach dem Gewinn des 29. Meistertitels in der Fußball-Bundesliga in der 29. Minute mit einem technisch anspruchsvollen Kopfball in Führung. Kingsley Coman erzielte zwölf Minuten vor dem Ende den zweiten Münchner Treffer, bevor erneut Lewandowski erfolgreich war (85.).

In einem temporeichen Spiel vor 74.322 Zuschauern hatte Final-Debütant Leipzig den besseren Start erwischt. Die Bayern konnten sich bei Nationaltorwart Manuel Neuer bedanken, der einen Kopfball von Leipzigs Yussuf Poulsen nach einer Ecke an die Latte lenkte, dass es nach elf Minuten noch 0:0 stand. Im Laufe des ersten Durchgangs wurden die Bayern jedoch stärker und hätten zur Pause auch höher führen können. Nach dem Seitenwechsel probierte Leipzig in einer offenen Partie nochmal alles, doch in der Schlussphase sorgten Coman und Lewandowski für die Entscheidung zugunsten der Münchner.

RB Leipzig: Gulacsi - Klostermann, Konaté (82. Haidara), Orban (70. Upamecano), Halstenberg - T. Adams (65. Laimer), Kampl - Sabitzer, Forsberg - Y. Poulsen, Ti. Werner

FC Bayern München: Neuer - Kimmich, Süle, Hummels, Alaba - Thiago, Javi Martinez (65. Tolisso) - T. Müller - Gnabry (73. Robben), Coman (85. Ribéry) - Lewandowski

Tore: 0:1 Lewandowski (29.), 0:2 Coman (78.), Lewandowski (85.) I Gelbe Karten: Upamecano I Rote Karten: I Schiedsrichter: Stieler (Hamburg) I Zuschauer: 74.322 (ausverkauft)

