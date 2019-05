Dank starker WM: DEB-Team nun siebter der Weltrangliste

Damit zieht das Team um Coach Toni Söderholm an der Schweiz vorbei - vor 37 Minuten

BRATISLAVA - Die beste WM-Vorrunde überhaupt der deutschen Eishockey-Nationalmannschaft bleibt nicht ohne Folgen. Die Söderholm-Truppe wird sich von Rang acht auf Rang sieben verbessert und damit an der Schweiz vorbeiziehen.

Trotz der deutlichen Niederlage im WM-Viertelfinale gegen Tschechien hat sich die Nationalmannschaft in der Weltrangliste um einen Platz verbessert. © Monika Skolimowska, dpa



Trotz der deutlichen Niederlage im WM-Viertelfinale gegen Tschechien hat sich die Nationalmannschaft in der Weltrangliste um einen Platz verbessert. Foto: Monika Skolimowska, dpa



Deutschlands Eishockey-Nationalteam wird sich nach der besten WM-Vorrunde überhaupt in der Weltrangliste vom achten auf den siebten Platz verbessern. Wie der Deutsche Eishockey-Bund (DEB) nach dem 1:5 im Viertelfinale gegen Tschechien mitteilte, wird Deutschland nach der Turnier-Premiere des neuen Bundestrainers Toni Söderholm wieder an der Schweiz vorbeiziehen.

Qualifikation für Olympia 2022 gesichert

Mit fünf Siegen in sieben Vorrundenspielen in der Slowakei und dem sicheren Platz unter den Top Acht hatte sich die DEB-Auswahl bereits die Qualifikation für die Winterspiele 2022 in Peking gesichert. Die Weltranglistenposition hat zudem Einfluss auf die Gruppeneinteilung bei den Weltmeisterschaften. Vor einem Jahr war Deutschland nach dem Vorrunden-Aus in Dänemark auf Platz acht zurückgefallen.

dpa