Darmstadt-Dramatik: Als Weyerich für den FCN wichtig wurde

NÜRNBERG - "Das gegen Darmstadt ist über 30 Jahre her." Horst Weyerich kann sich an die Duelle mit den Lilien dennoch erinnern. "An die Elfmeter, die Rote Karte." Sicherlich auch an das Böllenfalltor, wo der FCN am Sonntag wieder gastiert. An die Patina, die den Spielplatz der Südhessen schon damals überzog.

Eiskalt vom Elfmeterpunkt: Horst Weyerich schießt im Oktober 1977 Darmstadt ab. © Foto: Rainer Fechter



Doch Weyerich will sich nicht erinnern – und meint das vor mehr als fünf Jahren, als nordbayern.de bei ihm anruft - gar nicht böse. Freundlich erklärt der ehemalige Libero, der den Club ab 1974 ein Jahrzehnt lang prägen sollte, warum: "Ich möchte über mich öffentlich kein Wort verlieren, im Hintergrund bleiben." In den Auseinandersetzungen mit dem SVD war das anders - der Defensivspezialist immer vorne mit dabei.

Ihren Anfang nahm Weyerichs Lilien-Liaison - für Darmstadt eine meist schmerzhafte Begegnung - am 28. Oktober 1977. Beim irrwitzigen 6:4-Heimsieg, an dem der gebürtige Nürnberger erheblichen Anteil hatte. In einer Partie, in der der FCN 3:0 führte, zwischenzeitlich aber das 4:4 schlucken musste. Doch auf Weyerich war Verlass. Hatte dieser den unterhalb seines Schnauzers beheimateten Torinstinkt bereits benutzt, um vom Punkt auf 2:0 zu stellen, wiederholte er sich in der Schlussphase. Angeschlagen ins Spiel gegangen, versenkte der damals 20-Jährige die Kugel zwei weitere Mal aus elf Metern.

Seine guten Darmstadt-Erfahrungen erweiterte Weyerich, der 445 Mal für Nürnberg verteidigte, am 10. März 1979. Eine Spielklasse höher, in der Bundesliga. Am Böllenfalltor glückte in dieser Saison der erste Auswärtssieg. Noch besser: der erste seit einem Jahr und einer Woche. Der Standard-Experte war es, der den ersehnten Erfolg auf den Weg brachte. Sein Freistoßhammer schlug im Gamberla ein - 1:0 für die Gäste! Dank Detlev Szymanek, der Darmstadts Ausgleich mit zwei Treffern konterte, hieß es am Ende 3:1 für den Weyerich-Club. Der Strafstoßspezialist - bis heute mit ligaübergreifend 13 verwandelten Elfmetern der Beste in dieser Kategorie - leistete sich in der Nachspielzeit sogar den Luxus, den Ball bei seiner Lieblingsübung am Tor vorbeizuschießen.

Nicht gut lief es für den Langhaarfreund - als Kriegsdienstverweigerer hatte der Abwehrchef auch neben dem Platz Strahlkraft - am 24.10.1981. In der 14. Minute zückte Referee Franz-Josef Hontheim glatt Rot. Im üblichen Positionskampf vor einem Freistoß hatte der Club-Verteidiger Bodo Mattern eine mitgegeben – ob mit der Faust, der Hand oder dem Ellbogen, lösten auch die Fernsehbilder nicht auf. In einer spontanen Reaktion nach der Partie entfuhr ihm ein: "Jetzt höre ich mit dem Fußball auf."