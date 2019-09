Zwei Spiele voller unterhaltsamem Eishockey können nach den ersten zweiten Spieltagen in einer Liga, die über deren 52 geht, als nicht viel mehr als eine Momentaufnahme dienen. In diesen zwei Spielen zeigten die Ice Tigers, dass sie tatsächlich den Spaß beim Zuschauen bieten können, den Coach Kurt Kleinendorst angekündigt hat. Nürnberg könnte in vielen Spielen für viele Tore gut sein, formabhängig potenziell in beide Richtungen. © Sportfoto Zink / Thomas Hahn