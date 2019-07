DAZN arbeitet nach Rechte-Kauf erst kurzfristig an Bundesliga-Konzept

BERLIN - Der relativ neue Internetanbieter DAZN hat zugeschlagen. Beim ewigen Tauziehen um die Rechte an der ersten Liga rückte sich der Streaming-Dienst mit den vier Buchstaben schon seit längerem immer mehr in den Vordergrund. Nun feilen die Verantwortlichen noch an dem passendem Konzept.

Der Internet-Anbieter DAZN arbeitet nach dem Kauf der Rechte für 40 Bundesliga-Spiele von Eurosport unter Hochdruck an einem Konzept. "Wie die Bundesliga bei uns genau aussehen wird, diskutieren wir noch", sagte DAZN-Geschäftsführer Thomas de Buhr der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag. "Die finale Vereinbarung wurde erst kurzfristig getroffen. Es mussten Gespräche auf unterschiedlichen Ebenen geführt werden."

Bisher zeigte DAZN nur Zusammenfassungen der 1. Liga. Start der Live-Übertragungen ist am 3. August der Supercup. Die Partie zwischen dem deutschen Meister Bayern München und dem Meisterschafts-Zweiten Borussia Dortmund gehört - neben den Bundesligapartien - ebenso zu dem Paket wie vier Relegationsspiele. Eurosport übertrug die Spiele nur zwei Jahre auf seinen Bezahl-Plattformen und verkaufte sie nun per Sub-Lizenz an den Streamingdienst DAZN, der erst seit 2016 auf dem Markt ist.

