Der Club-Gegner am Freitag: Das hat Heidenheim drauf

Trainer Schmidt und Kapitän Schnatterer prägen den Ostalb-Klub - vor 9 Minuten

NÜRNBERG - Der Club-Kontrahent am Freitag (Live-Ticker auf nordbayern.de) kam gut aus den Startlöchern, stolperte aber zuletzt. Reden wir doch einmal über die zwei Erfolgsgaranten Heidenheims. Oder über den Lichtenfelser Niklas Dorsch. Oder über eine Webcam. Oder, oder, oder - hier kommt der Gegner-Check!

Zwei, die sich blendend verstehen: Heidenheims Trainer Frank Schmidt und sein Kapitän Marc Schnatterer. © Roland Weihrauch/dpa



Zwei, die sich blendend verstehen: Heidenheims Trainer Frank Schmidt und sein Kapitän Marc Schnatterer. Foto: Roland Weihrauch/dpa



So ist die Lage: Die letzte Saison war die bislang erfolgreichste in der Vereinsgeschichte des 1. FC Heidenheim, der am Freitag (18.30 Uhr, Live-Ticker bei nordbayern.de) beim 1. FC Nürnberg gastiert. In seinem sechsten Zweitligajahr am Stück schnupperte das Team von Trainer Frank Schmidt bis zuletzt an den Aufstiegsplätzen, belegte schließlich Rang fünf mit zwei Punkten Rückstand auf Relegationsteilnehmer Union Berlin.

Eine Niederlage, zwei Niederlagen - drei Niederlagen?

Klar, dass vor dieser Saison bei der Suche nach Geheimfavoriten häufig auch der Name Heidenheim fiel. Prompt legten die Ostalb-Kicker einen erfolgreichen Start hin - 3:1 in Osnabrück, 2:2 gegen Stuttgart und 2:0 im DFB-Pokal in Ulm - doch die letzten beiden Partien in Dresden (1:2) und gegen Sandhausen (0:2) gingen verloren.

+++ Club? Ja, wir hätten gerne ihre Meinung +++

Top & Flop: Bei den anfänglichen Erfolgen beeindruckte der FCH mit Effizienz, Konterstärke und Abgeklärtheit im Abschluss. Und mit Comeback-Qualitäten: In Osnabrück lag man 0:1, gegen den VfB mit 0:2 hinten. Von all diesen Tugenden war in Dresden und vor allem gegen Sandhausen so gut wie nichts zu sehen. Schlechtes Zweikampfverhalten, Mängel in der Raumaufteilung und im Stellungsspiel, fehlende Präzision im Spielaufbau und auf Zufall aufgebaute Offensivbemühungen prägten die Auftritte.

Das große Club-Heidenheim-Quiz Jetzt Quiz starten © Sportfoto Zink / DaMa © Sportfoto Zink / DaMa Frage 1/20: Wie viele der bislang acht Liga-Duelle gestaltete der Club siegreich? 4 5 7 nächste Frage © Friedl Ulrich © Friedl Ulrich Frage 2/20: "Wenn Heidenheim in der Tabelle vor dem Club steht", sagte Franz Brungs im Dezember 2014, "dann... ... stimmt etwas nicht." ... zeigt das nur, wie gut die auf der Ostalb arbeiten." ... wundert mich das nicht mehr." nächste Frage © Stefan Puchner (dpa) © Stefan Puchner (dpa) Frage 3/20: Wie viele Tore machte Club-Zugang Nikola Dovedan in der vergangenen Saison im Heidenheimer Dress? 5 8 11 nächste Frage © Sportfoto Zink / WoZi © Sportfoto Zink / WoZi Frage 4/20: In seiner Einstiegssaison hatte der Ösi-Quirl sechsmal getroffen. Auch beim 2:3 in Nürnberg? Ja Nein nächste Frage © Sportfoto Zink / DaMa © Sportfoto Zink / DaMa Frage 5/20: Wie lange brauchten Behrens, Löwen und Stefaniak nach Heidenheims Führung, um auf 3:1 zu stellen? 10 Minuten 13 Minuten 17 Minuten nächste Frage © Sportfoto Zink / DaMa © Sportfoto Zink / DaMa Frage 6/20: Mikael Ishak verdiente sich nach Verletzungspause besonderes Lob. Wie viele Tore bereitete er vor? 1 2 3 nächste Frage © Screenshot: www.heidenheim.de / Stadt Heidenheim © Screenshot: www.heidenheim.de / Stadt Heidenheim Frage 7/20: Wie heißt der Fluss, der durch Heidenheim fließt? Brenz Rauchz Loderz nächste Frage © dpa © dpa Frage 8/20: Die erste Partie im September 2014 in Heidenheim war ein echter Abturn, wie ging's aus? 0:3 1:4 2:5 nächste Frage © Sportfoto Zink / DaMa © Sportfoto Zink / DaMa Frage 9/20: Wie heißt der Mann, der Heidenheim damals schon nach drei Minuten ins Vordertreffen setzte? Laberer Schnatterer Schwatzer Gans nächste Frage © Roland Weihrauch/dpa © Roland Weihrauch/dpa Frage 10/20: In wie vielen Partien kam der gebürtige Heilbronner seit 2008 für den FCH zum Zug? Knapp 300 Knapp 400 Knapp 500 nächste Frage © Screenshot: Wikipedia © Screenshot: Wikipedia Frage 11/20: Apropos Heilbronn: Wie heißt denn das Stadion dort? Frankenstadion Marc-Schnatterer-Stadion Sibel-Kerkilli-Kampfbahn nächste Frage © Sportfoto Zink / DaMa © Sportfoto Zink / DaMa Frage 12/20: Zurück zur 0:3-Pleite im September 2014: Wie viele Spiele später war Ismael weg? 4 6 8 nächste Frage © Sportfoto Zink / DaMa © Sportfoto Zink / DaMa Frage 13/20: Wie erzielte Club-Captain Jan Polak in der 87. Minute damals den Siegtreffer? Mit der Hacke! Pizarro hätte alt ausgeschaut dagegen. Ganz alt, ganz stark, nächste Frage! Per fantastischer Volleyabnahme. Bader hatte Recht mit dem "Minenfeld auf zwei Beinen". Aus einer Abseitsposition heraus. Red'mer nimmer drüber! Falsch? nächste Frage © Sportfoto Zink / DaMa © Sportfoto Zink / DaMa Frage 14/20: Cooles Resultat eigentlich: Wer traf im Februar 2017 beim 3:2-Auswärtssieg erstmals und doppelt? Lukas Mühl Abdelhamid Sabiri Dennis Lippert nächste Frage © Sportfoto Zink / DaMa © Sportfoto Zink / DaMa Frage 15/20: Apropos Premierenball: Wer kam beim FCN gegen den FCH damals erstmals von Beginn an zum Zug? Patrick Kammerbauer Dennis Lippert Tim Matavz nächste Frage © Screenshot: www.heidenheim.de / Stadt Heidenheim © Screenshot: www.heidenheim.de / Stadt Heidenheim Frage 16/20: Wer zerstörte Schloss Hellenstein, das Wahrzeichen von Heidenheim, 1530 fast völlig? Ein vom Nürnberger Rat mandatiertes Heer, das Abwechslung zu den regionalen Raubrittern brauchte. Ein Freistoß des unsterblichen Lubos Kubik, der als Gaukler auf dem Schlossberg nur die Mauer traf. Ein wirklich schlimmer Brand, der die wunderbare Anlage bis auf die Grundmauern vernichtete. nächste Frage © Sportfoto Zink / DaMa © Sportfoto Zink / DaMa Frage 17/20: Seit welchem Nürnberger Erfolgsjahr firmiert der 1. FC Heidenheim eigentlich als 1. FC Heidenheim? 1920 1968 2007 nächste Frage © Foto: Günther Wilhelm © Foto: Günther Wilhelm Frage 18/20: Parkmöglichkeiten sind auf der Ostalb vor dem Stadion und am ... vorhanden? Hundetal Mäusetal Katzental nächste Frage © Sportfoto Zink / DaMa © Sportfoto Zink / DaMa Frage 19/20: Spielte Heidenheims Erfolgscoach Frank Schmidt einmal für Nürnberg? Ja Nein nächste Frage © Sportfoto Zink / WoZi © Sportfoto Zink / WoZi Frage 20/20: Wie viele Liga-Spiele absolvierte der FCH-Trainer für die Nürnberger Amateurmannschaft? 15 50 120 zum Ergebnis Quiz erneut starten

Im Fokus: Der Star ist der Trainer, auch wenn der diese Formulierung gar nicht gerne hört: Seit zwölf Jahren führt Frank Schmidt beim FCH das Kommando, sein Vertrag gilt praktisch als unkündbar. Der heute 45-Jährige ist der dienstälteste Chefcoach im deutschen Profifußball, in den er von 1991 bis 1994 als Jugend- und Amateurspieler des 1. FC Nürnberg erstmals hineinschnuppern durfte. Mit seiner unaufgeregten Art und hoher Fachkompetenz entwickelt der gebürtige Heidenheimer sein Team permanent weiter. Der einstige Innenverteidiger legt dabei sehr viel Wert auf Spielkultur. Sein verlängerter Arm auf dem Rasen ist Kapitän Marc Schnatterer, der ebenfalls seit gut einem Jahrzehnt auf der Ostalb tätig ist. In 169 Zweitligaspielen traf der offensive Mittelfeldspieler 46 Mal für den FCH.

Die Bilanz: Seit 2014 gab es acht Zweitligaduelle, der Club liegt mit vier Siegen, einem Remis und drei Niederlagen bei 13:12 Toren knapp vorne. Auffallend: Zu Hause taten sich die Franken jeweils sehr schwer gegen die Schwaben: Zweimal reichte es mit Ach und Krach zu einem 3:2-Sieg, dazu kommen ein 1:1-Remis und eine 0:1-Niederlage.

Lichtenfels, Nürnberg, Heidenheim

Man kennt sich: Neben Trainer Schmidt hat nur Mittelfeldspieler Niklas Dorsch eine Club-Vergangenheit. Der gebürtige Lichtenfelser kickte von 2009 bis 2012 als Jugendspieler im Neuen Zabo, der für ihn zum Sprungbrett zum FC Bayern München wurde. Dort konnte sich der heute 21-Jährige aber nicht durchsetzen; doch neben 61 Einsätzen bei den Amateuren steht immerhin ein Bundesligaspiel in seiner Vita. Seit seinem Wechsel an die Brenz vor einem Jahr zählt er zum Stammpersonal. Von Heidenheim zum 1. FCN wechselte vor Saisonbeginn Nikola Dovedan. Der Österreicher kam dort in den vergangenen zwei Spielzeiten 58 Mal zum Einsatz und erzielte dabei 14 Tore. Sollte der 25-Jährige auch am Freitag gegen seinen Ex-Klub treffen, will er aus Respekt auf einen Torjubel verzichten.

Leise Live-Ahnung auf der Ostalb

Und sonst so? Von den Heimspielen des 1. FC Heidenheim, der übrigens erst seit Januar 2007 (nach der Abspaltung vom SB Heidenheim) existiert, gibt es jederzeit Live-Bilder: Auf der Homepage führt ein Link zur offiziellen FCH-Webcam in der Voith-Arena, der Blick geht in Richtung Osttribüne. Allzu viel vom Spiel bekommt der User dann aber doch nicht mit, denn das Standbild wird nur alle fünf Minuten aktualisiert.

Harald Büttner