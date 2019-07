Erst schleppend, dann siegreich! In den ersten 35 Minuten in Dresden ist Nürnbergs Lieblingsverein im Vorwärtsgang eigentlich nicht existent. Nach einem flotten Finish in Hälfte eins zeigt sich der Club im Glutofen Rudolf-Harbig-Stadion nach der Pause dann einmal ganz cool. Und tütet den psychologisch wichtigen Auftakterfolg mit Glück und Geschick ein. Die besten Bilder? Hier entlang!