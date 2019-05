Der Club in Liga zwei: Wiedererkennbar, aber torgefährlicher

FCN will auf die im Abstiegskampf gezeigte Mentalität bauen und sich verstärken - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Das Club-Gesicht im Unterhaus? Robert Palikuca, Nürnbergs neuer Sportvorstand, hat bereits eine genaue Vorstellung davon. Ein "Unterschiedspieler" wie Matheus Pereira, dessen technische Brillanz dem FCN in wegweisenden Partien fehlte, ist nur ein Bestandteil des Konzepts, dass neben mehr Offensiv-Power auch einen Eckpfeiler aus Elmshorn einschließt.

"Mission Wiederaufstieg", die Shirts überreichte der Anhang: Kapitän Hanno Behrens, Matheus Pereira und Patrick Erras (von links) gehören zu den Spielern, die der 1.FC Nürnberg dafür brauchen könnte. © Sportfoto Zink / DaMa



"Mission Wiederaufstieg", die Shirts überreichte der Anhang: Kapitän Hanno Behrens, Matheus Pereira und Patrick Erras (von links) gehören zu den Spielern, die der 1.FC Nürnberg dafür brauchen könnte. Foto: Sportfoto Zink / DaMa



Robert Palikuca hat schon einmal um Matheus Pereira geworden, da war er noch Manager bei Fortuna Düsseldorf - und tat es vergebens, die Gunst des Brasilianers fiel dem 1. FC Nürnberg zu. Palikuca ist daraufhin nach Lissabon geflogen, er hat es gerade am Rande eines Interviews mit den Nürnberger Nachrichten erzählt. Er wollte wissen, warum es nicht Düsseldorf wurde, und er wollte sich nicht einfach so geschlagen geben.

Werben um einen Ballartisten

Der Verteidiger Palikuca war ein Kämpfer, der Manager Palikuca ist das auch, und der Flug nach Lissabon könnte sich gelohnt haben. Das Verhältnis zu Matheus Pereiras Vater ist seither gut, das könnte hilfreich sein, denn wieder einmal wirbt Palikuca um den 23 Jahre alten Flügeldribbler - diesmal in seiner Eigenschaft als Sportvorstand des 1. FC Nürnberg, der Pereira, ausgeliehen vom Sporting Club de Portugal, gerne noch ein weiteres Jahr behalten würde.

Erwünscht: Tordrang

Die Personalie ist eine von mehreren, die jetzt, nach dem Abstieg aus der Bundesliga, zur Klärung anstehen, aber es ist eine besondere. Pereira ist der beste Fußballer im Team, aber vor allem hat er in den entscheidenden Wochen des verlorenen Abstiegskampfes gezeigt, wie diese Mannschaft funktioniert - weil er sie erst wieder für sich gewinnen musste nach der Dummheit von Düsseldorf.

Dort, beim 1:2 Ende Februar gegen die Fortuna, sah er wegen einer Tätlichkeit die früheste Rote Karte in Nürnbergs Bundesliga-Geschichte und nahm seinem Team nach drei Minuten alle Chancen. "Es geht nicht, dass man in so einem wichtigen Spiel so früh vom Platz fliegt", sagte Torwart Mathenia stellvertretend für alle. Aber alle wussten auch, dass sie ihn brauchen würden, und vor allem zeigte Pereira, geboren in Belo Horizonte, aufgewachsen in Portugal, ehrliche Reue - das hörte man aus der Mannschaft, und das machte Eindruck auf die Mitspieler.

Auch beim Anhang bat Pereira um Entschuldigung, der via Twitter geäußerte Satz klang nicht, als habe ihn eine PR-Agentur entworfen: "In dieser schwierigen Moment ich sage Entschuldigung liebe Fans". Die verziehen ihm spätestens, als er bei seinem Comeback gegen den FC Augsburg entscheidend zu einem 3:0-Heimsieg beitrug. Einen "Unterschiedsspieler" nennt ihn Palikuca, vor allem bringt Pereira mit, was dem Club abgeht und was Fußball attraktiv macht: Tordrang.

Bilderstrecke zum Thema Bilder aus dem Stadion: Valentinis bittere Tränen - und viel Trotz "Die Legende wird wieder auferstehen!", propagieren die Nürnberger Ultras nach Abpfiff, die Profis auf dem Platz rufen über T-Shirts die "Mission Wiederaufstieg" aus: Der 1. FC Nürnberg reagiert trotzig auf den nun sicheren neunten Abstieg der Vereinshistorie. Die Bilder aus dem Stadion – ein Grenzgang zwischen den Gefühlswelten!



Aber ob Perreira nicht zu gut ist für die zweite Liga? Abwarten, sagt Palikuca, das Einvernehmen mit Vater und Sohn stimmt ihn offenbar zuversichtlich, überhaupt macht der Sportvorstand momentan den Eindruck, den vielen Gerüchtebörsen einen Schritt voraus zu sein. Die Aufgabe ist ja höchst anspruchsvoll: Der Club, der trotz des Abstiegs die emotionale Bindung zu seinem Anhang nie verlor, soll im Juli wiederzuerkennen sein, aber auch besser aufgestellt. Pereira steht für beides, seine Karriere beginnt gerade erst.

Sitzplatz-Ultras, Folge 38: Der Club ist tot, es lebe der Club

Am Samstag steckte auch er in einem jener Trikots, die die Fans in der Nordkurve ihren Fußballern überreicht hatten. "Mission Wiederaufstieg", stand darauf, für wen es ein Bekenntnis war und für wen nicht, werden die nächsten Tage zeigen. Einen Ausverkauf wie nach dem Abstieg 2014 soll es nicht geben; mit Georg Margreitter, Mikael Ishak und Enrico Valentini haben drei Eckpfeiler der Mannschaft bereits signalisiert, dass sie bleiben wollen, besonders bemühen will man sich um den Kapitän. Hanno Behrens hat in nun vier Jahren in Nürnberg eine besondere Bindung zu diesem Club entwickelt - und umgekehrt, sein Trikot gehört Jahr für Jahr zu den am meisten verkauften, und der 29 Jahre alte Elmshorner bringt mit, was man in Franken besonders schätzt: Er ist ein großer Kämpfer und ein Teamspieler, im Auftreten muss er sich um Volksnähe gar nicht erst bemühen.

Behrens bleibt wohl als Vorkämpfer

Im Club ist man bestrebt, Hanno Behrens, dessen Vertrag noch zwei Jahre gilt, zu einem Gesicht des Vereins und zum Kopf einer Mannschaft zu machen, die in die zweite Liga mitnimmt, was sie in der Bundesliga auszeichnete. "Wir nehmen den Kopf hoch, wir werden versuchen, in Freiburg ein ordentliches Spiel abzuliefern - und dann zurückzukommen", das sagte Behrens am Samstag nach dem 0:4 gegen Mönchengladbach. Am Montag ergänzte Nürnbergs Nordlicht, dass aus seiner Sicht sehr viel für eine Weiterbeschäftigung beim Altmeister spricht. "Die Tendenz geht ganz klar dahin. Ich fühle mich hier sehr wohl und habe nicht vor, wegzugehen", erklärte Behrens der Nürnberger Zeitung. Der Nachschub des Club-Captains: "Man muss schon wissen, was man hier in Nürnberg hat. Und das weiß ich"

Bilderstrecke zum Thema Abreibung und Abstieg: Drmic löscht Nürnbergs Hoffnungsfunken Mit einem 0:4 gegen effiziente Gladbacher, die in der zweiten Hälfte binnen zehn Minuten gleich dreimal treffen, verabschiedet sich der FCN ein weiteres Mal aus der Bundesliga. Gegen den abgezockten Champions-League-Aspiranten präsentierte sich der Club eine Halbzeit auf Augenhöhe, doch dann brach das Unheil auf den nun endgültig als Absteiger feststehenden FCN herein. Hier kommen die Bilder der Partie.



Und doch gibt es für Nürnbergs Spielführer - wie für Tim Leibold, Eduard Löwen, Ewerton, Christian Mathenia, Patrick Erras und Lukas Mühl - ambitionierte Interessenten; Leibold, Löwen und auch Mathenia werden kaum zu halten sein, Transfereinnahmen sind ein wichtiger Posten im Etat.

Zweite Liga? Nix für Nürnberg

Perspektive statt viel Geld, so etwa werden die meisten Verhandlungen, die Palikuca jetzt führt, aussehen - auch die mit dem künftigen Trainer, falls diese Personalie nicht schon entschieden ist. Der Kandidat werde "keine finanziellen Probleme mit uns haben", sagt Palikuca. Den gemeinsamen Anspruch hat Verteidiger Margreitter schon formuliert: "Ein Verein wie Nürnberg wird sich niemals mit der zweiten Liga zufriedengeben."

Bilderstrecke zum Thema Abstieg gegen Gladbach: Traurige Club-Noten zum Abschied Mit der 0:4-Niederlage gegen Borussia Mönchengladbach ist der neunte Abstieg des FCN aus der Bundesliga amtlich. Nach einer noch passablen ersten Hälfte, in der sich der Club schadlos hielt, schossen die Fohlen zusehends resignierende Nürnberger in Liga zwei. Die Noten für das Schommers-Team fallen demnach nicht erstligatauglich aus.



Bilderstrecke zum Thema Unter Cluberern: "Ich will eine Dauerkarte für die zweite Liga!" Manche Club-Fans planen schon für die zweite Liga. Man könne das Auswärtsspiel in Kiel ja hervorragend mit einem Kurzurlaub verbinden, hört man sie kurz nach Abpfiff reden. Da sitzen andere Cluberer noch völlig traurig und nachdenklich auf dem Bordstein vorm Stadion, den Kopf auf die Hände gestützt. Die Reaktionen nach der deutlichen Abstiegs-Niederlage sind gemischt. Wir haben nachgefragt.