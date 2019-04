Der Club verteidigte die Bayern zur Verzweiflung

Nürnberg lief fast vier Kilometer mehr als der Rekordmeister - vor 1 Stunde

NÜRNBERG - Der 1. FC Nürnberg brachte über 90 Minuten genau das auf den Platz, was es braucht, um gegen den Rekordmeister zu bestehen. Haben die Münchner dann dazu auch noch einen schlechten Tag, bekommt man sie, wie fast geschehen, an den Rand einer Niederlage.

Ein oft gesehenes Bild: Gleich drei Nürnberger (Hier v. li. Sebastian Kerk, Eduard Löwen und Tim Leibold) beackerten einen Bayern-Spieler. © Sportfoto Zink



Ein oft gesehenes Bild: Gleich drei Nürnberger (Hier v. li. Sebastian Kerk, Eduard Löwen und Tim Leibold) beackerten einen Bayern-Spieler. Foto: Sportfoto Zink



Es hat nicht viel gefehlt zur riesigen Sensation. Furchtlos, mutig und engagiert trat der Club von Beginn an gegen die Bayern auf, gewann die wichtigen Zweikämpfe und setzte vereinzelt kleine Nadelstiche nach vorne. Einen dieser Nadelstiche verwandelte Matheus Pereira zur zwischenzeitlichen 1:0-Führung mit einem Linksschuss gekonnt, ehe Serge Gnabry etwas glücklich den Ausgleich erzielte.

Bilderstrecke zum Thema Elfmeter-Pech und Mega-Mathenia: Club verpasst die Bayern-Sensation Was war das für ein Derby-Spektakel. Matheus Pereira brachte in der 48. Minute das Max-Morlock-Stadion mit der Führung zum Beben. Nach dem Ausgleich durch Gnabry nahm die Partie erst so richtig Fahrt auf. Leibold vergibt vom Punkt, Coman versagen die Nerven. Alle Bilder zum Spiel!



Zwischen der endgültigen Nürnberger Ekstase und der vorläufigen Titelentscheidung für die Bayern lagen nur wenige Minuten – und der Innenpfosten. Erst scheiterte Tim Leibold mit seinem Elfmeter am Aluminium, dann war es der überragende Christian Mathenia, der Kingsley Coman im Eins-gegen-eins auf eine Nervenprobe stellte und als Sieger hervorging. Doch wie kam es dazu, dass der Club die sonst so übermächtigen Bayern vor dermaßen große Probleme stellte?

Bilderstrecke zum Thema Unter Cluberern: "Das war ein Schlag ins Herz" Hätte man vor Anpfiff gewusst, dass dieses Spiel unentschieden ausgeht, hätte das wohl jeder Club-Fan gerne so unterschrieben. Wäre da nicht die erste Minute der Nachspielzeit gewesen, in der Tim Leibold den Elfer an den Pfosten setzte. So bleibt nach diesem Derby ein bitterer Beigeschmack. Die Stadiongänger hatten zu dem Remis gemischte Meinungen.



Wie zuletzt auch agierte der FCN aus einem 4-1-4-1-System heraus. Gegen den Ball, und das war mit einer Ballbesitzquote von 67 Prozent für die Bayern meistens der Fall, ließ sich Stürmer Mikael Ishak in die Viererkette ins Mittelfeld zurückfallen. Der Schwede lief im Zentrum Rüme zu, war Wandspieler für die wenigen Nürnberger Angriffe und tauchte teilweise am eigenen Strafraum zum verteidigen auf. Nach 72 Minuten und knapp 9,8 gelaufenen Kilometern war für ihn Schluss, Timothy Tillman durfte sich gegen seinen aktuellen Arbeitgeber zeigen.

Bilderstrecke zum Thema Pyro und Trikotwünsche: So bunt war die Club-Choreo! So ein Duell gegen die Bayern ist immer etwas ganz besonderes für den 1. FC Nürnberg und seine Fans. Entsprechend einfallsreich präsentierten die Club-Anhänger ihre Choreo mit klarer Ansage in Richtung München. Das Duell der Trikotwünsche ging indes klar an den Rekordmeister. Hier sind die Bilder aus dem Max-Morlock-Stadion!



Die Bayern versuchten es immer wieder über die Flügel. In der Anfangsphase lief meist alles über das Duo auf der linken Seite, bestehend aus Kingsley Coman und David Alaba. Boris Schommers vertraute hinten rechts trotz der Temponachteile auf Robert Bauer – und wurde nicht enttäuscht. Immer wieder verwickelte die Bremen-Leihgabe den quirligen Franzosen Coman in Zweikämpfe, von denen er 62 Prozent für sich entscheiden konnte. Gemeinsam mit Pereira, der in der ersten Halbzeit der einzige war, der ab und zu für offensive Entlastung sorgte, gelang es Bauer, dass die Bayern ihr Spiel nun mehr und mehr auf die rechte Seite verlagerten.

Bilderstrecke zum Thema Rot-Schwarzer Marsch: Die Club-Fans ziehen zum Stadion Angetrieben von den dumpfen Schlägen einer Trommel, roten Rauchwolken und einem Meer aus Club- und Anti-Bayern-Fahnen ziehen Tausende Fans des 1. FC Nürnberg von der Meistersingerhalle aus weiter in Richtung Max-Morlock-Stadion. Dort wartet ab 18 Uhr bekanntermaßen der Rekordmeister aus München zum Derby.



Dort brachten die deutlich langsameren und an diesem Tag fast unsichtbaren Thomas Müller und Joshua Kimmich es kaum zu Stande, gefährliche Flanken in Richtung Top-Torjäger Robert Lewandowski (21 Tore in der laufenden Saison) zu schlagen. Das ehemalige WG-Duo aus Tim Leibold und Sebastian Kerk machte es ähnlich stark wie das auf der anderen Seite und brachte den Club mit 0:0 in die Pause, nachdem Schlussmann Christian Mathenia (mit der kicker-Note 1 bester Nürnberger) die einzige gefährliche Bayern-Chance in Halbzeit eins zunichte gemacht hatte.

Bilderstrecke zum Thema Beachtlich gegen die Bayern: Benoten Sie den Club! Lange Zeit hatte der 1. FC Nürnberg am Sonntag an der Sensation schnuppern dürfen, in der Schlussphase retteten die Bayern sich dann aber einen Punkt. Für den Club bedeutet das zwar dennoch einen unerwarteten Zähler, ein später Elfmeter wäre aber mehr drin gewesen. Jetzt sind Sie dran: Wie benoten Sie den FCN?



Drei Minuten nach Wiederanpfiff gelang dem FCN dann das, von dem jeder Club-Fan geträumt hatte. Kerk, mit fast 13 abgespulten Kilometern laufstärkster Akteur auf dem Platz, setzte sich im direkten Duell gegen Kimmich durch und flankte auf Löwen, der erst noch an Ulreich scheiterte. Der Nachschuss von Pereira lag dann aber im Tor und brachte das Max-Morlock-Stadion zum Beben.

Pyro-Ärger, James und Elfmeter: Szenen mit Klärungsbedarf

Der Club lief und lief, verteidigte was das Zeug hält. Ein Sieg wäre nach dem zwischenzeitlichen 1:1 das gewesen, was sich der Club nicht nur verdient, sondern auch gebraucht hätte, um die Ergebnisse der Konkurrenz aus Hannover und Stuttgart vergessen zu machen. Selbst für Bayern-Trainer Niko Kovac wäre das die Entscheidung gewesen, denn "wäre der Strafstoß reingegangen, hätten wir die Chance von Coman kurz vor Schluss niemals mehr bekommen".

Kerk darf als nächstes ran

So stand am Ende ein 1:1, was den Club weder entscheidend näher an den Relegationsplatz brachte, noch den endgültigen Knock-out im Abstiegskampf bedeutete. Zumindest brachte das Duell mit den Bayern aber Gewissheit in die Frage, wer denn den nächsten Elfmeter für den FCN schießen werde. "Ich" antwortete Kerk selbstbewusst auf die Nachfrage, wer nach Behrens und Leibold wohl der nächste beim Club sein wird, der sich aus elf Metern probieren darf.

Bilderstrecke zum Thema Ekstase und Entsetzen: Club taumelt gegen den FCB zwischen Gefühlswelten Eine Führung, die knapp 30 Minuten hält, ein bitterer Slapstick-Ausgleich, ein verschossener Elfmeter in der Nachspielzeit - und ein Mathenia, der kurz vor Abpfiff doch noch einen Punkt rettet: Gegen den FC Bayern München taumelte der Club zwischen den Gefühlswelten, zwischen Ekstase und Entsetzen, Fußball-Oberhaus und der Zweiten Bundesliga. Die Bilder einer irren Berg- und Talfahrt!



Tim Sohr E-Mail